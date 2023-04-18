單獨監禁27年 搶劫犯告監獄太殘忍 遭最高院駁回

搶劫犯霍普1994年逃獄失敗被抓回德州監獄，之後長達27年一直遭到單獨監禁。他控告德州監獄對他太殘忍，違反憲法第八修正案，敗訴後提出上訴，17日遭最高法院駁回。(美聯社)

服刑27年始終被單獨監禁的搶劫犯霍普(Dennis Hope)控告德州監獄 對他太殘忍，敗訴後向最高法院提出上訴，17日遭最高法院駁回。

地方法院判他敗訴的理由是，他無法證明獄方將他長期單獨監禁違反了規定不得「過度處罰」的憲法第八修正案。

霍普2018年控告獄方，說將他關在單人牢房違反憲法不得「殘忍、非常」對待囚犯的條款。他目前仍在服刑，但已移出單人牢房。

1990年霍普因持致命武器搶劫被判刑確定，1994年逃獄被抓回後，關入單人牢房。他在訴狀中描述自己每天有22至24小時被關在「9呎長6呎寬」、「比停車位還小的」牢房裡。2005年以後，儘管獄方說他不再有逃獄之虞，仍將他單獨監禁。

他說，在單人牢房裡，他不能與任何人接觸，僅與獄卒互動，因此罹患焦慮症、憂鬱症、幻想症，有時會想自殺，卻得不到治療。他的律師引述憲法第八修正案，說「保釋條件不得過為苛刻，罰金不得太過，也不得對人犯施加殘忍、非常的處罰。」

德州聯邦法院2020裁決，霍普指控監獄的內容不到「違反第八修正案的程度」，全案不予受理；他上訴到紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院，上訴法院同意德州法院法官的裁決。

上訴法院同意駁回的理由是，「長期單獨監禁本身並不殘忍，也非不尋常，」且有最高法院的判例可循。

2022 年，他上訴到聯邦最高法院，針對「單獨拘禁是否構成殘忍、非常處罰」提出質疑。

霍普向最高法院提出上訴後一周，德州獄政官員開始鬆動立場，於2022年6月把他轉到普通牢房。兩造並協商和解條件，但無法達成協議；3月，兩造律師都籲請最高院 恢復審理上訴案。