詐騙增 無辜客戶突被銀行關戶 真正原因仍一頭霧水

近年金融機構「可疑活動通報」數量飆升，僅2021年即達140萬次。(美聯社)

隨著詐欺 活動增加，一些銀行更加嚴格監督客戶的交易，若有必要時，銀行會關閉帳戶；然而有些守法的客戶卻突然被銀行關戶，而且沒有得到詳細且明確的解釋，對於被關帳戶的真正原因，許多客戶仍一頭霧水。

金融機構發現無法輕易解釋的異常行動時，有義務透過「可疑活動通報」(SAR)向監管單位及執法部門發出警報。

並非所有的報告都會導致帳戶關閉，也並非所有帳戶關閉行動都會通報。但銀行若未報告可疑活動，而監管機構在之後發現有問題的交易活動，銀行和員工可能會受到懲處。

根據財政部監管機構的數據，2021年金融機構「可疑活動通報」共140萬次，比2014年的83萬9314份次多出近70%。

除了詐欺活動增加，還有幾個可能的原因導致「可疑活動通報」數量飆升，如政府向銀行提出的可疑活動警告增加、偵測技術愈來愈成熟，以及更多的監管審查。

然而大多數時候，銀行客戶可能是無辜的；研究與倡議組織「銀行政策機構」(Bank Policy Institute) 2018年的一項調查審視1600萬份警告報告，發現來自大型銀行的樣本中，只有4%有必要執行後續的執法部門行動。

銀行可以在任何時候以任何原因關閉客戶的帳戶，這一點隱藏在客戶協議的附屬細則中，當銀行終結一個帳戶時，通常是為了保護銀行或客戶不被潛在的詐欺活動影響。

摩根大通 集團(JPMorgan Chase)的發言人表示，若需要關閉帳戶時，摩根大通會試著給予客戶足夠的時間轉移至另一個機構，「在考慮過其他選項後，關閉帳戶通常是最後訴諸的手段，以保護我們的客戶和銀行」。

「可疑活動通報」在很大程度上是保密的，客服人員可能不知道銀行是否提交「可疑活動通報」，導致客服有時難以向客戶解釋帳戶被關閉的原因。