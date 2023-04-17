多州擬立法保護青少年上網 註冊社媒恐須父母許可

愈來愈多州立法保護未成年人線上活動，未來青少年註冊臉書等帳號可能必須先獲得父母或監護人許可。(美聯社)

多年來立法者呼籲新的保護措施，以解決社群平台引發的相關問題，網路世界可能衍生新形式的霸凌與騷擾，加劇青少年的心理健康危機；目前在缺乏相關聯邦法的情況下，愈來愈多州提出保護未成年人線上活動的立法，未來青少年註冊臉書或Instagram帳號，可能必須先獲得父母或監護人許可。

阿肯色州 、猶他州 州長最近簽署具爭議的新法，要求社群媒體 公司對全州居民實行年齡驗證，規定未成年人加入平台前必須獲得監護人的許可。康州和俄亥俄州的議員也正積極推動類似的立法。

雖然青少年保護措施受到部分家長歡迎，但也有部分使用者、數位權權益人士、兒童安全專家認為，新的立法浪潮可能損害青少年與成年人的隱私，對家長施加過多負擔，並引起執法相關的問題。

非營利權益團體「電子前鋒基金會」(Electronic Frontier Foundation)數位策略副主任凱利(Jason Kelley)向有線電視新聞網(CNN)透露他對政府干預的擔憂，「無論年齡為何，使用社群媒體前要求分享私人身分資訊，以獲得政府批准，這有損每個人公開發聲和分享資訊的能力。年輕人不應該被用作對抗科技巨頭的棋子」。

專家指出，州立法將帶來新的隱私問題。以阿肯色州為例，該州法律仰賴第三方公司驗證所有使用者的個人資訊，如駕照或附有照片的身分證。

而在猶他州，除了要求監護人的許可外，該州法律還給予監護人取得青少年帳號內容與互動的權利。

非營利組織「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)指出相關法律存在問題，因為這些州的使用者無法再保持匿名狀態，可能導致更少人願意表達意見或搜尋網路資訊。

卡恩認為，LGBTQ+族群青少年將受到最多影響，恐同或恐跨性別的家長可能會切斷LGBTQ+青少年與數位社群的連結。

作家德沃拉·海特納(Devorah Heitner)認為，青少年應該提升數位素養，並指出相關法律應該著重於讓社群媒體公司承擔更多責任，而非將壓力加諸於家長。