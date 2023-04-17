2年來 聯邦執法單位抄沒逾100億元加密貨幣

國稅局指出，過去兩年中，聯邦執法單位已抄沒價值100億元以上的數位貨幣。(美聯社)

聯邦執法當局與加密貨幣 交換所、區塊鏈分析公司合作，2021年11月破獲華裔男子詹姆斯．鍾(James Zhong)2012年盜走5萬比特幣 、犯案當時值約60萬元案件；國稅局 表示，聯邦執法單位過去兩年抄沒價值逾100億元的加密貨幣，現有技術等於粉碎加密貨幣號稱能保證的交易匿名、安全。

華爾街日報(WSJ)報導，詹姆斯．鍾2012年22歲，還在喬治亞大學讀電腦科學，一天登入自己「絲路」(Silk Road)帳號，湊巧碰上軟體漏洞，雙敲一下滑鼠，很震驚地發現竟然容許他提領比自己所存還要多一倍的比特幣。

聯邦檢方提供給法院的文件指出，鍾第一次盜領成功後，馬上創設多個新帳號，幾個小時內就偷了5萬比特幣，當時價值約60萬元。

一年後，聯邦官方以犯罪為由關閉了絲路，抄沒保存交易紀錄的電腦。那些紀錄一開始沒揭露詹姆斯．鍾的犯罪行逕。當局也還沒熟稔如何追蹤躲在區塊鏈錢包地址後的人與團體。區塊鏈錢包是由字母及數字組成，用以匿名收授加密貨幣。這套系統的基本特色，就在它能給用戶的隱私。

詹姆斯．鍾把偷來的比特幣由甲帳戶搬到乙帳戶達八年，以掩飾自己行蹤。到2021年末，火熱的加密市場已把他那批比特幣的價值，抬高到34億元。他還住在喬治亞州雅典市(Athens)不起眼的房子裡，穿短褲Ｔ恤。只是他在喬州也有湖濱車道大宅、藍寶堅尼跑車及售價15萬元的特斯拉車。

2021年11月，聯邦幹員持搜索令上門，叫詹姆斯．鍾大吃一驚，而且找到藏在地下室地板的保險櫃、浴室裡的爆火花桶，從中起出數位鑰匙，找到他的加密貨幣財富。詹姆斯．鍾向電信詐欺認罪，檢方向他求處的刑期不到兩年。

聯邦檢警調已刺穿區塊鏈交易的遮罩，詹姆斯．鍾只是規格最高的案例之一。民間及官方調查員現已可辨認出錢包地址，找出與其相關的恐怖分子、毒販、洗錢業者及數位犯罪分子；照理來說，他們都該匿名。

執法官署與加密貨幣交換所、區塊鏈分析公司合作，已經把早先偵辦取得的數據集纂起來，包括這起絲路的案子，而描繪出橫跨全世界犯罪網絡的加貨幣交易流動。國稅局指出，過去兩年中，美國已抄沒價值100億元以上的數位貨幣，實質上就是追著錢，成功起訴犯人。