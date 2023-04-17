畢業率低、資金不足… 社區大學學生12年減近40%

阿拉巴馬州一所社區大學的教師(左)，對一名新生提供指導。(美聯社)

全國學生結算所研究中心(National Student Clearinghouse Research Center)的數據顯示，社區大學註冊人數自2010年以來減少近40%，從2010年秋季的700萬人暴跌至2022年的450萬人；社區大學代表數代美國人向上流動的機會，招生 人數大減反映全國對社區大學的信心出現危機。

根據大學理事會(College Board)的數據，公立兩年制社區大學，州內學生一年平均花費3860元，一般公立大學一年平均花費1萬940元，私立大學平均需3萬9400元，相較之下社區大學便宜許多。

社區大學為情況特殊的學生提供可負擔的學位，這些學生可能無法就讀四年制大學，但仍希望找到待遇佳的工作。

美國進步中心(Center for American Progress)高級研究員瑪賽拉．邦巴迪里(Marcella Bombardieri)說：「長遠來看，我認為這些機構具備良好條件支持強大的社區、強盛的經濟與種族平等。」

但社區大學長期以來面臨畢業率低的挑戰，僅43%的社區大學學生在6年內取得學位，而全國的畢業率為62%。

20歲的阿科斯塔(Andres Acosta)是社區大學畢業生，他表示不喜歡這段校園經歷，「課程很容易登記，聯繫諮詢或安排會議也不是問題，但感覺很多教師並沒有真正關心。」

有些學生跳過社區大學，直接進入四年制公立大學就讀，即使學費較高，但最終獲得學士學位的機率也更高，有些學生則直接跳過大學就業 。

在失業率低且工作機會多的時代，社區大學的註冊人數下降，新冠疫情 期間情況加劇，整個高等教育領域也受到影響。

邦巴迪里指出，雖然社區大學學生人數在過去十年減少，但值得注意的是，社區大學的入學人數實際上在十年前達到高峰，當時受到經濟大衰退影響，工作機會稀缺，大批人到社區大學就讀，以期獲得新技能。