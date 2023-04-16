波士頓馬拉松爆炸案10年 兇手上訴爭免死

波士頓市長吳弭(前排右二)15日出席波士頓馬拉松爆炸案十周年紀念日活動。(美聯社)

第127屆波士頓馬拉松 賽將於17日舉行。15日，是波士頓馬拉松爆炸案十周年紀念日，數以千計的民眾及馬拉松選手，參加在爆炸案現場和終點線附近舉行的紀念儀式。受害者家屬在波士頓市長吳弭(Michelle Wu)和麻州州長希利(Maura Healey)陪同下，緩緩遊行到紀念地點。沒有人忘記這場發生在2013年，造成3人死亡、183人受傷的悲劇。

與此同時，現年29歲的爆炸案兇手查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)近年持續爭取推翻死刑判決及避免執行死刑，全案仍待上訴法院裁決。

波士頓市15日舉行2013年馬拉松爆炸案十周年紀念日活動。(美聯社)

15日，在風笛聲和波士頓城市歌手(Boston City Singers)和波士頓流行樂隊(Boston Pops)的樂聲中，許多人憶起十年前的悲劇時刻。「我永遠忘不了那一天，」71歲的俄亥俄州 房地產經紀人布萊克(Jennifer Black)是當年的參賽者之一，今年重回波士頓參賽的她流著淚說：「這麼多生命喪失、這麼多痛苦，都源自仇恨；我們必須為人們挺身而出，互相關懷；我們必須每天為這些家庭祈禱。」

十年前，波士頓馬拉松爆炸案發後，為追捕凶手查納耶夫兄弟檔，波士頓市幾乎停擺四天。時年26歲的哥哥塔米蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)在比賽現場引爆兩枚炸彈，後來與警方槍戰死亡。時年19歲的弟弟焦哈爾·查納耶夫，躲入波士頓郊區一戶人家後院的船內，最後被警方捕獲。

2015年，焦哈爾·查納耶夫被判處死刑。上訴法院在2020年駁回他的死刑判決，稱初審法官未充分篩選陪審員是否存在潛在偏見，但最高法院2022年3月宣布維持死刑原判。目前，聯邦上訴法院正在考慮查納耶夫最近提出的避免執行死刑請求。波士頓聯邦第一巡迴上訴法院由三名法官組成的合議庭，今年1月聽取了此案辯論，但尚未作出裁決。