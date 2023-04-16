羅格斯大學允加薪 教職員罷工暫落幕

新澤西州羅格斯大學與教職員工會代表在14日深夜宣布達成協議，教職員已罷工五天的行動宣告停止。(美聯社)

新澤西州 羅格斯大學(Rutgers University)與教職員工會代表在14日深夜宣布達成協議，教職員已罷工 五天的行動宣告停止。羅格斯大學是新澤西州的重點旗艦大學，這次也是該校成立257年以來，首次有教職員罷工。

羅格斯大學是在15日早上發出聲明，表示在州長墨菲(Philip Murphy)的斡旋下，校方與工會代表在14日深夜繼續討價還價後，已就薪酬及工作保障等問題達成框架協議，讓6.7萬名學生得以恢復上課及繼續攻讀學位。校方同時強調，全力培養學生的抱負及實現夢想是重中之重。

代表教授、兼職講師及研究生等的工會也通知會員，工會代表同意暫停罷工並返回工作崗位，又說工會會員在對初步協議投票之前，仍有很多問題需要解決。

工會強調，暫停罷工並不等於結束罷工，若是在未來幾天的繼續談判裡，未能獲得應有的權益，就可以恢復罷工。

根據達成的框架協議，會給兼職員工、研究生員工大幅加薪，也會為兼職及非終身教職員提供更多工作保障。

羅格斯大學表示，該協議可追溯至7月，全職教師及輔導員的薪酬會至少提高14%直到2025年7月。此外兼職講師及博士後研究員的薪酬也會大幅提高及獲得其他支持，每個學分工資率提高43.8%。

這次共有三個工會從10日發動教職員罷工，幾乎代表羅格斯大學全部9000名教職員，包括全職及兼職講師、研究生、博士後助理以及醫學 院、牙科學院、護理學院和公共衛生學院的講師等。