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業績虧損 亞馬遜CEO年薪驟減2億 大砍至130萬元

編譯周芳苑／綜合14日電
亞馬遜因業績縮水、公司虧損，執行長賈西個人收入也受拖累，2022年酬勞驟減至130萬元，比前一年剛接任執行長時的2億1200萬元少了2億元以上。(美聯社)
亞馬遜因業績縮水、公司虧損，執行長賈西個人收入也受拖累，2022年酬勞驟減至130萬元，比前一年剛接任執行長時的2億1200萬元少了2億元以上。(美聯社)

網路零售業龍頭亞馬遜(Amazon)公司因業績縮水、面臨虧損，執行長賈西(Andy Jassy)的個入收入也受到拖累，其2022年酬勞驟減至130萬元，比前一年剛接任執行長時的2億1200萬元足足少了2億元以上。

根據亞馬遜提報的年度委託書，賈西薪酬銳減後，其所得比亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)還要少；貝佐斯將執行長職務交棒給賈西後，目前擔任執行董事，去年薪酬160萬元。

總部位於英國倫敦的研究顧問業者GlobalData分析師桑德斯(Neil Saunders)表示，疫情平息後，亞馬遜銷售減少、因虧損而掙扎，去年是歷來財務狀況最糟糕的一年；消費者因高通膨、手頭緊而減少支出，賈西不得不揮刀裁員數千人。

賈西130萬元酬勞包括31萬7500元薪資、401(k)退休計畫和安全成本等各項福利約98萬1000元。

根據提報的委託書，亞馬遜薪酬委員會通常每逢偶數年會提供高階主管設限股權獎勵，但2022年並未給予賈西這樣的定期獎勵。

委託書並且提到，賈西2021年的2120萬元待遇總和(compensation package)包括一大筆股權獎勵，可在10年內分期兌現，將是賈西未來幾年的大部分酬勞。

然而，隨著亞馬遜股價下跌，賈西股權獎勵目前價值只有2022年底核發時的不到一半。

雖然酬勞大幅縮水，賈西還不致於因此喊窮，截至2023年2月，賈西持有亞馬遜股票約200萬股，以4月14日股市行情推估，價值約2億300萬元。

亞馬遜官網公告，2022年度淨虧損27億元，與前一年度淨利334億元有天壤之別。

賈西 亞馬遜 貝佐斯

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