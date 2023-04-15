涉機上暴力威脅 搭機乘客黑名單2年來逾250例

上個月，一名男子在洛杉磯飛往波士頓的聯合航空班機上企圖打開緊急逃生門、並用斷裂金屬湯匙刺傷一名空服員的脖子，遭到其他乘客和空服員合力制伏。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)表示，今年以來已將17名不守規矩的搭機乘客提報給聯邦調查局(FBI)作刑事調查；2021年底迄今，涉及機上暴力及威脅而遭提報的不守規矩乘客已超過250例。

兩黨國會議員上個月再度聯手推動立法，擬禁止遭罰款或被判嚴重肢體暴力罪名的乘客搭乘商業航班，認為這是確保航空工作人員及乘客安全的必要手段。

不守規矩乘客在機上鬧事的事件激增之後，司法部 長加蘭德(Merrick Garland)2021年指示聯邦檢察官優先處理在飛機上有襲擊及其他犯罪行為的乘客。

FAA去年宣布，即使被視為導致機上衝突事件導火線的口罩 令取消，對不守規矩乘客的零容忍態度將成為永久政策。

FAA最新提報的案例包括在機上襲擊乘客及空服員，另外還有威脅並企圖進入駕駛艙或打開機艙門。

2021年不守規矩乘客事件提報件數幾乎增加50%、達5981例，其中與強制口罩令相關者多達4290例；FAA在2021和2022年的罰金收入分別為500萬元和840萬元。

去年4月取消口罩令之後，機上事件提報量大減、已降至疫情 前的水準，去年發案率減少60%、降至2456例，較2021年最高紀錄大幅降低80%。

2022年有831名不守規矩乘客遭到FAA調查，2019年只有146 人、2021年則有1099人。

上個月，一名男子在洛杉磯飛往波士頓的聯合航空(UA)班機上企圖打開緊急逃生門、並企圖用斷裂金屬湯匙刺傷一名空服員的脖子，遭到逮捕。