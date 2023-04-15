涉機上暴力威脅 搭機乘客黑名單2年來逾250例
聯邦航空管理局(FAA)表示，今年以來已將17名不守規矩的搭機乘客提報給聯邦調查局(FBI)作刑事調查；2021年底迄今，涉及機上暴力及威脅而遭提報的不守規矩乘客已超過250例。
兩黨國會議員上個月再度聯手推動立法，擬禁止遭罰款或被判嚴重肢體暴力罪名的乘客搭乘商業航班，認為這是確保航空工作人員及乘客安全的必要手段。
不守規矩乘客在機上鬧事的事件激增之後，司法部長加蘭德(Merrick Garland)2021年指示聯邦檢察官優先處理在飛機上有襲擊及其他犯罪行為的乘客。
FAA去年宣布，即使被視為導致機上衝突事件導火線的口罩令取消，對不守規矩乘客的零容忍態度將成為永久政策。
FAA最新提報的案例包括在機上襲擊乘客及空服員，另外還有威脅並企圖進入駕駛艙或打開機艙門。
2021年不守規矩乘客事件提報件數幾乎增加50%、達5981例，其中與強制口罩令相關者多達4290例；FAA在2021和2022年的罰金收入分別為500萬元和840萬元。
去年4月取消口罩令之後，機上事件提報量大減、已降至疫情前的水準，去年發案率減少60%、降至2456例，較2021年最高紀錄大幅降低80%。
2022年有831名不守規矩乘客遭到FAA調查，2019年只有146 人、2021年則有1099人。
上個月，一名男子在洛杉磯飛往波士頓的聯合航空(UA)班機上企圖打開緊急逃生門、並企圖用斷裂金屬湯匙刺傷一名空服員的脖子，遭到逮捕。
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