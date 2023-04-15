賣化學品助墨西哥販毒集團生產芬太尼 中國2公司4人被制裁並起訴

財政部14日宣布對中國武漢碩康生物科技公司、蘇州小栗醫藥公司及四名中國公民實施制裁；他們被控供應前體化學品給墨西哥販毒集團，用以生產供美國人使用的非法芬太尼。圖為美國執法單位查獲的芬太尼。(路透)

司法部 長加蘭德 (Merrick Garland)14日表示，美國已起訴墨西哥 販毒集團「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)的多名頭目，指控他們走私致命毒品芬太尼(fentanyl)到美國販售，同時有兩家中國化工及製藥公司助紂為虐被起訴。

財政部14日同步宣布對中國武漢碩康生物科技公司(Wuhan Shuokang Biological Technology)、蘇州小栗醫藥公司(Suzhou Xiaoli Pharmatech)及姚華濤(Yao Huatao)、吳雅琴(Wu Yaqin)、吳永昊(Wu Yonghao)和王洪飛(Wang Hongfei)四名中國公民實施制裁；他們先前已被控供應前體化學品給墨西哥販毒集團，用以生產供美國人使用的非法芬太尼。

紐約南區聯邦法院大陪審團4月4日以進口芬太尼和洗錢等多項共謀罪名，起訴碩康生物科技公司負責人姚華濤、銷售代表吳雅琴和吳永昊。

聯邦檢察官14日公開的三份起訴書，指控墨西哥、中國和瓜地馬拉籍的20多名被告，其中8人已被捕。被控販毒者包括目前被關在美國監獄 裡的「西納羅亞集團」前任領袖「矮子」古茲曼(Joaquin 'El Chapo' Guzman)的三個兒子。

其中一子歐維迪歐(Ovidio Guzman)，1月在墨西哥被捕，正等待引渡。紐約南區聯邦法院指控他犯下共謀進口和分銷芬太尼等六項罪名；若罪名成立，將面臨強制性無期徒刑。

加蘭德向媒體表示，「我們正在追查包括前體、進口到墨西哥、製造者、武器、洗錢者、乃至分銷到美國的整個網絡。」

聯邦緝毒局長米爾格拉姆(Anne Milgram)談到古茲曼幾名兒子時表示，「他們知道自己正在毒害和殺害美國人，卻毫不在乎，因為這讓他們賺進數十億元。他們無止境的貪婪令人震驚。」

加蘭德表示，美墨雙方本周會談同意繼續合作打擊芬太尼，並尋求引渡其餘被告。加蘭德另呼籲中國政府「協助遏止芬太尼前體化學品源源不絕地從中國流出」。