營利大學免學貸和解案 最高法院拒推翻

教育部去年以和解案讓就讀151所營利大學、將近20萬人累計60億元的學貸自動免除，三所學校對和解案提出上訴，13日遭最高法院駁回。(美聯社)

一群就讀營利大學(for-profit colleges)而申請學貸 的畢業生，2019年對教育部 聯合提告，指控學校對學術內容及就業機會的宣傳充滿嚴重誤導，因此學貸應予豁免。教育部後來同意和解，就讀151所營利大學、將近20萬人累計60億元的學貸獲得自動免除。三所學校對和解案提出上訴，最高法院13日拒絕推翻和解案。

2022年11月，和解案獲得加州 聯邦法官核准之後，兩所營利大學林肯教育服務公司(Lincoln Educational Services Corp，LINC.O)、美國國家大學公司(American National University Inc)以及非營利機構艾弗爾葛萊德大學公司(Everglades College Inc)對和解案提出上訴。就讀這3個機構而獲得學貸免除者約有3500人。

代表學生與教育部談判和解的法律組織「掠奪型學貸計畫」(Project on Predatory Student Lending)訴訟部主任康納爾(Eileen Connor)說，提告學生指控營利大學以積極促銷手段招生，以達到提升入學率的目的，但對教學品質、畢業生就業前途、開拓人脈關係等宣傳則充滿誤導。

康納爾接受路透訪問時表示，最高法院裁決所傳達的訊息非常清楚，學貸借款人的權益並不會動搖，即使面臨資金雄厚、聲稱司法辯論但實際上是過分的政治攻擊也一樣。

2019年時，川普政府時期教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)面臨營利大學畢業生提告後，動用教育部對於學校不當行為的裁量權。接下來三年陷入司法攻防戰，加上政府改朝換代，和解案終於在2022年6月達成，並獲得加州美國聯邦區域法院法官艾索普(William Alsup)批准。三所學校對和解案提出異議，今年2月被艾索普駁回。

三所學校繼續要求法院對和解案下達禁止令，等候上訴結果，但3月間被舊金山美國第九巡迴上訴法院駁回。