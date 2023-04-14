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數小時雨量26吋 南佛州暴雨成災 女駕駛遇洪水險喪命

記者張聲肇、顏伶如／綜合報導
羅德岱堡好萊塢國際機場因跑道和停機坪積水而暫時關閉，一架雙引擎小飛機起落機幾乎全部淹沒在水中。(美聯社)
羅德岱堡好萊塢國際機場因跑道和停機坪積水而暫時關閉，一架雙引擎小飛機起落機幾乎全部淹沒在水中。(美聯社)

佛州南部12日遭遇千年一遇的暴雨襲擊，短短數小時內雨量達26吋，積水成災。當地居民形容雨勢之大，畢生未見。也有民眾稱，這場雨堪比聖經創世紀中那場連降40晝夜的大雨。

瓦倫坦(Amanda Valentine)剛從手機收到突發洪水警告，她的車子已陷入一片汪洋中；瓦倫坦最後逃過一劫。瓦倫坦打電話告訴父母，「我快要死了，要淹死了，我沒辦法出去。他們幫不了忙，我改打911，警方也說他們幫不了我，」她只好拚命推車門，萬幸終於推開了，救了自己一命。

這場驟雨困住不少和瓦倫坦一樣的駕駛人，洪水奔流，把街道變成河流，也迫使機場關閉；到13日上午，未傳出傷亡。

國家氣象局邁阿密辦公室13日指出，從12日下午以來，羅德岱堡(Fort Lauderdale)大都會區出現14吋至20吋累積降雨量。氣象專家托瑞斯-瓦斯奎茲(Ana Torres-Vazquez)說，24小時之內出現的大量降雨，在佛州南部極為罕見。她表示，如此降雨量在當地是至少1000年才有一次的狀況。

羅德岱堡邊木區居民在過膝的水流中，涉水而行，或划獨木舟過街，窗戶裝修業者瓦斯克茲(Dennis Vasquez)幫鄰居把東西放在充氣床墊上，拖到高地的車裡。他自己家因水淹及胸，家具全毀。「所有的家當都沒了，」他用西班牙語說，「不過，沒關係，我會全部替換回來」。

布羅瓦郡(Broward County)從10日起開始下雨，12日下午大雨滂沱。13日郡政府才派出清潔隊員清理下水道，把淤積的水抽走。

羅德岱堡仍有部分地區積水不退，市府宣布進入緊急狀態，警消人員陸續接獲求救電話，市區的好萊塢國際機場12日傍晚關閉，要14日早上才能重開，因為積水、淤泥待清理乾淨。

往機場上層出境大廳的道路13日水位已退，民眾可開車前往，但通往入境大廳的下層道路仍不能通車，持續關閉。

羅德岱堡市議會一樓13日還淹水、停電，閉會一天。拖車司機希克曼(Keith Hickman)說，有些被棄置街頭的車子「像船一樣漂浮」，「好幾百輛車子載浮載沉，簡直難以相信。我從沒看過車子頭尾相接漂流的情景。」

布勞瓦德郡內多所公立學校淹水，13日停課。佛州南部高速通勤鐵路「光明線」12日傍晚短暫停駛，現已恢復。

紅十字會當晚也開設臨時救護中心，提供毯子和咖啡，讓災民有地方過夜。

佛州南部12日遭遇暴雨襲擊，短短數小時內雨量達26吋，積水成災，當地居民只能在幾...
佛州南部12日遭遇暴雨襲擊，短短數小時內雨量達26吋，積水成災，當地居民只能在幾乎深及腰部的積水中，涉水而過，或者乾脆划獨木舟代步。(美聯社)

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