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美國自殺率連跌2年後 2021年回升 約半數涉及槍枝

編譯周芳苑／綜合13日電
美國自殺率在經歷兩年連續下滑之後，2021年回升，尤其幾乎每個年齡層的男性自殺身亡人數都增加。全國預防自殺預防生命線號碼去年夏天改為988以後，求助的人次增加。(美聯社)
美國自殺率在經歷兩年連續下滑之後，2021年回升，尤其幾乎每個年齡層的男性自殺身亡人數都增加。全國預防自殺預防生命線號碼去年夏天改為988以後，求助的人次增加。(美聯社)

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)13日公布數據顯示，2021年的美國的自殺率在兩年連續下滑之後，反轉回升，主因是幾乎每個年齡層的男性自殺身亡人數都增加；凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)針對聯邦數據分析指出，約半數自殺涉及槍枝。

調查顯示，2021年全國自殺率較前一年增加4%，每10萬人中有14.1人死亡，創2001至2021年間最大年增幅。男性中每10萬人有22.8人身亡，幾乎是女性的四倍。

專為掙扎於精神疾病或藥物濫用年輕人服務的治療計畫The Dorm醫學主管菲亞克(Amanda Fialk)說，自殺率一直是美國缺乏心理健康干預及治療的指標，人們承受痛苦，症狀越來越嚴重。

男性自殺身亡比女性更常見，但女性比男性更常嘗試非致命式自殺。男性2021年自殺身亡人數創20世紀初開始追蹤以來新高。

原住民自殺率最高，2021年每10萬人有42.6人身亡，白人則是28人，為第二高；原住民因懷孕相關因素身亡的機率比白人多二至三倍，而且2021年預期壽命縮短幅度創紀錄，主因是新冠疫情及成癮相關疾病。

年長者自殺率最高，但另一聯邦數據顯示，青少年有自殺念頭而被送往急診室的人數最多，其中以14至18歲少女為主。

美國心理學會(American Psychological Association)科學長普里斯坦(Mitch Prinstein)說，青少女承受難以置信的壓力。

全國預防自殺生命線(The National Suicide Prevention Lifeline)去年夏天號碼改為988，管理該生命線的非營利機構Vibrant Emotional Health稱，新號碼啟用後收到比過去更多的電話、簡訊、即時聊天，回覆率提高，去年7月至12月間收到超過210萬求助人次。

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