下架色情童書 聯邦法官裁定違憲 德州小鎮：關掉圖書館好了

人口僅2萬多人的德州 草原郡(Llano County),現正考慮是否關閉旗下圖書館 系統。草原郡郡委會將十多本兒童書籍列為禁書而遭民眾提告,聯邦法院法官裁定郡委會作法違憲,下令書籍必須恢復上架回歸借閱;郡政府如今打算釜底抽薪,直接讓圖書館關門。

草原郡委員會預訂13日召開特別會議,排在討論議程第一項便是圖書館是否持續開放或關閉。

不符郡政府禁書手段而提告的七名當居民之一里托(Leila Green Little),10日寄發電郵呼籲郡民務必出席特別會議,要讓郡委聽到民眾的聲音。

里托在電郵中寫道:「我們可能不會再有機會能搶救我們的圖書館系統,更重要的是,要保障那些在圖書館上班的公務員。」

里托在電郵裡附上草原郡圖書館諮詢委員會(Llano County Library Advisory Board)副主席華勒斯(Bonnie Wallace)寄給支持者的簡訊截圖。2022年4月25日,里托等居民對郡政府提出民事告訴,訴訟過程中取得了華勒斯的簡訊內容。

華勒斯在簡訊裡寫道:「法官已經說了,如果我們的禁止令被撤銷,他將下令關閉圖書館,因為他絕不容許色情內容出現在童書專區。」

國家廣播公司(NBC)報導,里托指出,華勒斯指的是草原郡法官康寧漢(Ron Cunningham),至於哪些書籍含有「色情」,目前則無法確知。

被草原郡官員從圖書館下架的書籍包括威克森所寫的「種姓:不滿的根源」(Caste:The Origins of Our Discontents)、巴特列提(Susan Campbell Bartoletti)寫的「他們自稱三K黨:美國恐怖集團的誕生」(They Called Themselves the K.K.K.: The Birth of an American Terrorist Group)、瓦爾登(Tillie Walden)繪本「旋轉」(Spinning)及麥克米蘭(Dawn McMillan)系列著作「 我需要一個新的屁股」(I Need a New Butt!)其中三本。