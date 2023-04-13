我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

佛州12歲女童會網友 偷父車載閨密飛奔400哩

編譯彭尚興、周芳苑／綜合12日電
格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時後，被警方尋獲，隨即取消對兩人的「安珀警報」。(聯合郡警長辦公室)
格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時後，被警方尋獲，隨即取消對兩人的「安珀警報」。(聯合郡警長辦公室)

佛州一名12歲少女上周偷開父親的車子，載著閨密長途跋涉400哩，只為見網友一面；就在她們幾乎抵達見面地點時，及時被有關單位攔下，化解一場潛在危機。

當局認為，她們差點見著的網友疑似專門誘拐孩童和青少年的網路掠奪者，聯邦執法單位已全面展開調查。

12歲的格雷戈里(Jade Gregory)和14歲好友拉爾森(Khloe Larson)，疑似在網路上結識一名陌生男子，並已通信一段時間。

本月5日上午，家住佛州蓋恩斯維爾(Gainesville)的格雷戈里，偷偷跳上了她父母的福特金牛座(Ford Taurus)轎車，飛車到拉爾森家，接走了好友。兩個少女就這麼踏上旅程，打算前往路易斯安納州和網友見上一面，卻渾然不知她們突然失蹤，在南部數州引起軒然大波，驚動地方和聯邦執法單位展開大搜索。

當地聯合郡警長辦公室(Union County Sheriff's Office)接獲報案後，立刻通報聯邦調查局(FBI)、佛州執法廳(Florida Department of Law Enforcement)及佛州、密西西比、阿拉巴馬和路易斯安納州各地的地方警察機構協尋，並在上午11時50分發出失蹤兒童「安珀警報」(Amber Alert)。沿著10號州際公路的各處電子看板上，不斷出現兩名少女的照片，提醒駕駛人幫忙留意。

格雷戈里和拉爾森接連開了5個小時，穿越了佛州北部，橫跨了大半個阿拉巴馬，終於在拉巴特里灣(Bayou La Batre)被當地警方尋獲；這時她們已經離家400多哩，再多走十幾哩路就要跨越州界進入密西西比。

警方並未透露是否有外來訊息協助。

當天下午4時，格雷戈里和拉爾森的「安珀警報」被取消，公路上的電子看板也不再出現她們的照片。有關單位表示，兩名少女都很安全，身體狀況良好。

目前FBI已經接手本案後續調查。據兩名少女表示，她們是自願離家獨自出門。但FBI仍全力調查她們是否遭到性奴隸販子引誘的可能性，並鎖定該名網友，積極追查。

兩名佛州少女偷開老爸的車子，長途跋涉400多哩去見網友，驚動聯邦、州和地方警力展...
兩名佛州少女偷開老爸的車子，長途跋涉400多哩去見網友，驚動聯邦、州和地方警力展開大搜索。(路透)

佛州 FBI 路易斯安納州

上一則

傾家蕩產為女治癌 佛州婦樂透中200萬

下一則

電子菸大廠Juul願付4.62億 與6州1特區和解

延伸閱讀

傾家蕩產為女兒治癌 佛州婦花10元買刮刮樂 中了200萬

傾家蕩產為女兒治癌 佛州婦花10元買刮刮樂 中了200萬
3.3m巨蟒闖院子 佛州16歲少女冷靜徒手抓蛇頭 搏鬥8分鐘

3.3m巨蟒闖院子 佛州16歲少女冷靜徒手抓蛇頭 搏鬥8分鐘
芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺

芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺
就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案

就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間