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被貼「政府媒體」標籤 NPR怒退推特 馬斯克嗆：偽君子

記者胡玉立／綜合報導
「全國公共廣播電台」因其屬性爭議12日宣布退出推特；它在堆特頁面上強調是「獨立新聞機構」。(取材自Twitter)
「全國公共廣播電台」因其屬性爭議12日宣布退出推特；它在堆特頁面上強調是「獨立新聞機構」。(取材自Twitter)

強調獨立運作的非商業性媒體「全國公共廣播電台」(NPR)最近為其屬性與社群媒體平台推特(Twitter)發生爭執，12日決定退出推特；NPR表示，它將不再積極維護其旗艦@NPR推特帳號或任何其他官方NPR推特帳號，整個組織也將不再強調推特。

推特最近將NPR帳號標記為「美國國家附屬媒體」(US state-affiliated media)，後來又改為「政府資助媒體」(government-funded media)，NPR於是決定採取上述行動。推特平台準則指稱，對企業帳號附加標記目的在於顯示受政府控制的新聞來源。

NPR表示，推特對NPR帳號標記不正確，卻一再拒絕NPR刪除標記的請求；該標記未準確反映NPR管理結構，卻向推特用戶暗示政府介入NPR新聞內容。

「我們認為此標記是在質疑我們的編輯獨立性並破壞我們的可信度，」NPR表示，若繼續推文，每則推文都會帶有該誤導性標籤。

NPR官網表示，其預算只有不到1%來自聯邦經費，其中包括政府支持的公共廣播公司(Corporation for Public Broadcasting，CPB)；NPR大部分收入來自企業贊助及其成員電台支付的會費和費用。

部分NPR記者也表示將與公司同進退；NPR「晨間新聞」(Morning Edition)節目主持人費德爾(Leila Fadel)12日推文寫道：「NPR正在告別推特，我也是。」

去年馬斯克(Elon Musk)接管推特平台後，其查核帳號標記系統大幅更動；推特聲稱，希望提供更多有關特定帳號的背景信息。

NPR宣布退出前不久，馬斯克12日接受英國廣播公司(BBC)採訪時，回應包括NPR和BBC等組織對這些標記的抱怨；他說，他會把這些標籤改成「公共資助」(publicly funded)。

不過，馬斯克隨後在推特推文：「NPR在自己的網站上說『聯邦資金對公共廣播至關重要』(現已撤下)。多麼的偽君子！」

馬斯克還向BBC表示，過去六個月就像坐「雲霄飛車」，但他認為，徹底改革推特可能可以讓公司最快在本季度實現現金流轉正。

馬斯克在其個人推特上回擊NPR是「偽君子」。(取材自Twitter)
馬斯克在其個人推特上回擊NPR是「偽君子」。(取材自Twitter)

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