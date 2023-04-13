電子菸大廠Juul願付4.62億 與6州1特區和解

電子菸大廠Juul Labs同意支付4億6200萬元與紐約等六個州及哥倫比亞特區和解。(路透)

電子菸大廠Juul Labs面對全美各地一波波控告，最近同意支付4億6200萬元與紐約、加州 等六個州及哥倫比亞特區和解，試圖一勞永逸解決所有訴訟。

最近紐約州 、加州、伊利諾州、麻州、科羅拉多、新墨西哥州 提告指控這家深陷困境的電子菸業者對未成年人行銷電子菸。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，Juul把易上癮的商品交到未成年人手中，還廣告聲稱這些商品無害，引發全國公共衛生危機，如今為他們所造成的傷害付出代價。

紐約州可獲1億1300萬元和解金，加州獲最大和解金約1億7600萬元，這些州都表示獲得的和解經費都將用於公衛宣導，在各級青少年學校與社區設立輔導計畫等。

Juul否認犯錯。該公司去年瀕臨破產，並針對其商品是否能在全美銷售與聯邦監管單位產生糾紛；在重重危機下不斷解決法律訴訟，迄今已與47州與地區和解，明尼蘇達州的訴訟正在審理中。

Juul去年密集與各州和解，9月同意支付出4億3850萬元與33州及波多黎各和解，12月付17億元解決5000多件官司；據內情人士透露，Juul初期投資者出手相助負擔和解成本，媒體曾報導，去年底資助17億元的人包括二名Juul主管。

和解協議禁止Juul在廣告行銷和贊助青年教育或學校相關活動中展示未滿35歲的人，並定期查看零售店，確保遵守購菸年齡限制。

Juul聲稱，幾年前已自動停止和解協議所禁行銷模式，並對零售店進行守規查核。

Juul於2018 年躍居電子菸市場龍頭，招致監管機構和學校批評，被指責用水果口味和時髦行銷手法助長未成年人電子菸用量激增，該公司從那時候起便設法重獲監管機構和公眾信任。

聯邦調查發現， 2019 年以來，全美未成年人吸電子菸人數下降，當年聯邦規定購菸最低年齡由18歲提高到 21歲， Juul也不再是兒童和青少年首選電子菸品牌。