電子菸大廠Juul願付4.62億 與6州1特區和解
電子菸大廠Juul Labs面對全美各地一波波控告，最近同意支付4億6200萬元與紐約、加州等六個州及哥倫比亞特區和解，試圖一勞永逸解決所有訴訟。
最近紐約州、加州、伊利諾州、麻州、科羅拉多、新墨西哥州提告指控這家深陷困境的電子菸業者對未成年人行銷電子菸。
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，Juul把易上癮的商品交到未成年人手中，還廣告聲稱這些商品無害，引發全國公共衛生危機，如今為他們所造成的傷害付出代價。
紐約州可獲1億1300萬元和解金，加州獲最大和解金約1億7600萬元，這些州都表示獲得的和解經費都將用於公衛宣導，在各級青少年學校與社區設立輔導計畫等。
Juul否認犯錯。該公司去年瀕臨破產，並針對其商品是否能在全美銷售與聯邦監管單位產生糾紛；在重重危機下不斷解決法律訴訟，迄今已與47州與地區和解，明尼蘇達州的訴訟正在審理中。
Juul去年密集與各州和解，9月同意支付出4億3850萬元與33州及波多黎各和解，12月付17億元解決5000多件官司；據內情人士透露，Juul初期投資者出手相助負擔和解成本，媒體曾報導，去年底資助17億元的人包括二名Juul主管。
和解協議禁止Juul在廣告行銷和贊助青年教育或學校相關活動中展示未滿35歲的人，並定期查看零售店，確保遵守購菸年齡限制。
Juul聲稱，幾年前已自動停止和解協議所禁行銷模式，並對零售店進行守規查核。
Juul於2018 年躍居電子菸市場龍頭，招致監管機構和學校批評，被指責用水果口味和時髦行銷手法助長未成年人電子菸用量激增，該公司從那時候起便設法重獲監管機構和公眾信任。
聯邦調查發現， 2019 年以來，全美未成年人吸電子菸人數下降，當年聯邦規定購菸最低年齡由18歲提高到 21歲， Juul也不再是兒童和青少年首選電子菸品牌。
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