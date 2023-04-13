我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

電子菸大廠Juul願付4.62億 與6州1特區和解

編譯周芳苑／綜合12日電
電子菸大廠Juul Labs同意支付4億6200萬元與紐約等六個州及哥倫比亞特區和解。(路透)
電子菸大廠Juul Labs同意支付4億6200萬元與紐約等六個州及哥倫比亞特區和解。(路透)

電子菸大廠Juul Labs面對全美各地一波波控告，最近同意支付4億6200萬元與紐約、加州等六個州及哥倫比亞特區和解，試圖一勞永逸解決所有訴訟。

最近紐約州、加州、伊利諾州、麻州、科羅拉多、新墨西哥州提告指控這家深陷困境的電子菸業者對未成年人行銷電子菸。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，Juul把易上癮的商品交到未成年人手中，還廣告聲稱這些商品無害，引發全國公共衛生危機，如今為他們所造成的傷害付出代價。

紐約州可獲1億1300萬元和解金，加州獲最大和解金約1億7600萬元，這些州都表示獲得的和解經費都將用於公衛宣導，在各級青少年學校與社區設立輔導計畫等。

Juul否認犯錯。該公司去年瀕臨破產，並針對其商品是否能在全美銷售與聯邦監管單位產生糾紛；在重重危機下不斷解決法律訴訟，迄今已與47州與地區和解，明尼蘇達州的訴訟正在審理中。

Juul去年密集與各州和解，9月同意支付出4億3850萬元與33州及波多黎各和解，12月付17億元解決5000多件官司；據內情人士透露，Juul初期投資者出手相助負擔和解成本，媒體曾報導，去年底資助17億元的人包括二名Juul主管。

和解協議禁止Juul在廣告行銷和贊助青年教育或學校相關活動中展示未滿35歲的人，並定期查看零售店，確保遵守購菸年齡限制。

Juul聲稱，幾年前已自動停止和解協議所禁行銷模式，並對零售店進行守規查核。

Juul於2018 年躍居電子菸市場龍頭，招致監管機構和學校批評，被指責用水果口味和時髦行銷手法助長未成年人電子菸用量激增，該公司從那時候起便設法重獲監管機構和公眾信任。

聯邦調查發現， 2019 年以來，全美未成年人吸電子菸人數下降，當年聯邦規定購菸最低年齡由18歲提高到 21歲， Juul也不再是兒童和青少年首選電子菸品牌。

加州 紐約州 新墨西哥州

上一則

佛州12歲女童會網友 偷父車載閨密飛奔400哩

下一則

被貼「政府媒體」標籤 NPR怒退推特 馬斯克嗆：偽君子

延伸閱讀

89歲范士丹缺席60次參院投票 民主黨人籲辭職

89歲范士丹缺席60次參院投票 民主黨人籲辭職
電子煙巨頭JUUL被指虛假廣告 加州達成史上最大和解

電子煙巨頭JUUL被指虛假廣告 加州達成史上最大和解
紐約州預算卡關 議會：保釋法有解 與霍楚接近共識

紐約州預算卡關 議會：保釋法有解 與霍楚接近共識
范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

熱門新聞

肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間