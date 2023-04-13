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印州回收品處理廠大火 千人撤離 官方監測空氣品質做環評

記者張聲肇／綜合報導
印第安納州瑞奇蒙市回收品處理廠11日中午發生大火，14畝廠區內無數塑膠製品連燒了一夜還未熄，逾千居民被迫離開家園。(美聯社)
印第安納州瑞奇蒙市回收品處理廠11日中午發生大火，14畝廠區內無數塑膠製品連燒了一夜還未熄，逾千居民被迫離開家園。(美聯社)

印第安納州瑞奇蒙市回收品處理廠11日中午發生大火，14英畝廠區內無數塑膠製品連燒了一夜，黑煙滾滾，令人驚駭，當地1000多居民被迫撤離，當局提醒居民不要吸入濃煙。

州和聯邦政府官員已陸續來到現場，監測空氣品質，評估火勢對環境的衝擊。在北愛爾蘭訪問的拜登總統已致電印州州長霍爾康(Eric Holcomb)通電話，表示關切，聯邦將提供各種必要支援。

瑞奇蒙消防隊隊長布朗(Tim Brown)說廠房內、外各類型的塑膠製品多處起火，12日清晨還在燃燒，「我們要對付不同的塑膠品，現場一片混亂。」瑞奇蒙位於印第安拿波里斯東邊70哩靠近俄亥俄州邊境處。

 美聯社報導，15名消防員徹夜灌救，勉強把火勢控制在老廠區內，但無論如何都撲滅不了。布朗隊長說，到15日上午 再看看情況

回收廠方圓半哩內有1500至2000名居民，印第安納州安全廳發言人霍席克( David Hosick)說，火災發生當下，就通知居民撤離。布朗說，實際上多少人撤離，暫不清楚。住在火勢下風處稍遠的居民也收到通知，待在室內把門窗緊閉，也不要讓寵物外出。

布朗說，撤離令可能要持續到何時要看火勢撲滅的狀況；起火原因仍在調查。

當地警察史蒂文斯(Aaron Stevens)住在火場六條街外。他說，他聽到火警後，從後院看到蔽日濃煙竄向天際，「完全擋住了太陽」，鳥群像發了瘋似亂飛亂叫，而且濃煙酸味極重，他被嗆得跌倒在後院陽台上。

史蒂文斯因為最近受傷，不想撤離，住在離火場更近的妹妹，看得到火焰沖天，就搬過來他家暫住，以躲避濃煙。他會密切觀察滅火進度，如果空氣有毒，「我有應變計畫。」

聯邦環保署現場協調員席維爾(Jason Sewell)說，檢測員輪番在撤離區和鄰近的俄亥俄州境內抽樣檢測，未發現空氣中有含毒的成分。但他建議大家避開濃煙，因其中的懸浮粒可能含毒，有害健康。

印第安納州瑞奇蒙市回收品處理廠11日中午發生大火，14畝廠區內無數塑膠製品連燒了...
印第安納州瑞奇蒙市回收品處理廠11日中午發生大火，14畝廠區內無數塑膠製品連燒了一夜還未熄，逾千居民被迫離開家園。(美聯社)

俄亥俄州 檢測 印第安納州

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