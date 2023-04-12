非二元性別者犯下5死槍案 推特反LGBTQ假訊息激增

美國發生的致命大規模槍擊事件引發網路假訊息氾濫，攻擊對象是讓人想不到的跨性別者，這助長了推特（Twitter）等平台上反LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的歧視性假訊息。情境示意圖。（Ingimage）

美國發生的致命大規模槍擊事件引發網路假訊息氾濫，攻擊對象是讓人想不到的跨性別 者。

法新社報導，警方公布昨天在肯塔基州路易維爾（Louisville）老國民銀行（Old National Bank）槍殺5人的凶嫌身分前，4chan論壇便有人揣測槍手是跨性別人士。

凶嫌施特金（Connor Sturgeon）身分公布後，前川普幕僚高卡（Sebastian Gorka）等右派人士隨即公開他的領英（LinkedIn）頁面截圖，並且指出施特金自稱是性別認同非二元的人。這促使保守派媒體人士錯誤地宣稱他是跨性別人士。

這助長了推特 （Twitter）等平台上反LGBTQ （同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的歧視性假訊息。分析家表示，馬斯克（Elon Musk）收購推特以來，假訊息急劇增加。

維權人士擔心這種假訊息會帶來更多後果，特別是在更多州通過法案限制性別重置手術健保及LGBTQ權利之際。

美國非政府媒體監督組織同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）主席艾里斯（Sarah Kate Ellis）表示：「反跨性別的極端人士利用這個機會毫無根據地說謊、散播假訊息並攻擊跨性別人士。」

「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）3月發布的報告發現，馬斯克收購推特後，推特上反LGBTQ言論激增。

「對抗網路仇恨中心」發現，提到LGBTQ「誘姦」兒童的推文在去年10月至今年3月暴增119%，估計5個宣揚這類言論的帳號每年廣告營收高達640萬美元。

這些帳號包括右派網紅，當中不乏曾違反推特打擊仇恨言論政策而遭停權、但在馬斯克入主後獲得復權的帳號。

推特新版驗證不再區分公眾人物以及訂閱推特藍勾勾的用戶，為假訊息的散布起了推波助瀾作用。

用戶每月支付8美元就能在頁面旁顯示藍勾勾，有些人利用這種機制來假冒名人。