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醫院環氧乙烷消毒劑恐致癌 環保署擬限用

記者張聲肇／綜合報導
醫院廣泛用於消毒聽診器、針筒、心律調整器、塑膠手術衣的環氧乙烷消毒劑可能致癌，環保署11日建議限用。(美聯社)
醫院廣泛用於消毒聽診器、針筒、心律調整器、塑膠手術衣的環氧乙烷消毒劑可能致癌，環保署11日建議限用。(美聯社)

醫院廣泛使用的環氧乙烷(ethylene oxide)消毒劑可能致癌，環保署(EPA)11日提議要求限用，期能將這有毒化學物質的排放量減低80%，也要求全國86家製造商定期檢測空氣中的含量。

EPA署長芮根(Michael Regan)說，該署的首要任務是保護民眾的健康與安全，上述兩大措施將大幅減低勞工與社區接觸「危險含量的環氧乙烷」的機率。

環氧乙烷是殺蟲劑，在醫院負責消毒的員工，終其一生因長期接觸而罹癌的機率，比其他偶爾接觸到的人高10%，EPA規定的「職業罹癌風險率」是比正常人高萬分之一，高於萬分之一就「不可接受」。

醫院裡幾乎一半器材都用環氧乙烷氣體消毒，有些香料和食物的製造過程也常用；聽診器、針筒、心律調整器、塑膠手術衣等都用它消毒，短暫接觸沒有問題，長期吸入會提高罹患乳癌和淋巴癌的風險。

EPA說，許多生產商已主動降低環氧乙烷排放量，還沒做到的將收到新通知限期改善。

「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)資深研究員閔諾維(Darya Minovi)說，環保署十年前就該採取這行動了，也該對廠商明確要求標出排放量的「安全」界線，讓附近居民明白自己吸入的環氧乙烷含量是否有害健康。

閔諾維說，EPA根據署內科學家最新的罹癌風險評估，終於提出更嚴格的排放標準，「我感到放心，也很高興。」

高端醫學科技協會執行長惠塔克(Scott Whitaker)卻認為EPA高估了醫院消毒員工的罹癌風險，也認為新規定發布後18個月內就要廠商改正的期限太短。「光要減排設備抵廠就要好幾個月。供應鏈和製造業剛從新冠病疫甦醒過來，還沒完全復原。」

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