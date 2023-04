僅4成民眾想改買電動車 最大原因是這個

由於價格昂貴、加電站不夠普及,調查發現,全美僅有約四成民眾表示可能願意改買電動車。(路透)

電動車 礙於價格高、充電站有限而難普及;一項調查發現,全美約四成民眾表示某種程度上可能改買電動車,但一般人長期偏好傳統燃油汽車 ,一時間很難產生油轉電的歷史改變。

這項調查由美聯社和NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)與芝加哥大學能源政策研究所(Energy Policy Institute at the University of Chicago)共同合作,顯示消費者對拜登 政府的電動車使用率翻升計畫反應冷淡,僅8%受訪者稱,本人或家人擁有或租用電動車、8%稱家中有插電式混合動力車(plug-in hybrid vehicle)。

即使政府祭出7500元抵稅額鼓勵買電動車,仍難說服民眾從傳統燃油車轉換為電動車。

汽車業近來在車廠、電池技術開發上投資數十億元。在環保署(Environmental Protection Agency)溫室氣體排放提案下,2032年前全美約三分之二新車必須是電動車;拜登設定的目標是2030年前一半新車為電動車。

但調查顯示,僅19%受訪者稱「非常」可能改買電動車,22%是「也許可能」,47%「不可能」。

60%受訪者說,價格高是最大阻力;根據凱利藍皮書(Kelley Blue Book),全新電動車目前平均5萬8000多元,而全美汽車平均售價不到4萬6000元。

根據降低通膨法(Inflation Reduction Act),買電動車可抵稅,以降低購車成本;但財政部的新規定恐導致多數車輛只能享有一半抵稅額。

約四分之三受訪者說因充電站太少不買電動車、約三分之二表示喜歡燃油車。

約55%的30歲以下受訪者表示至少在某些情況下考慮買電動車,持此看法的30至44歲受訪者有49%、45歲以上者僅31%。

至於買電動車的主因,約四分之三認為是燃料成本低、35%認為是降低溫室效應。