南部、東南沿岸海平面異常增高8吋 洪災擴大 遠及內陸低窪地區

科學家發現，南部和東南部沿岸海平面上升的速度，比過去的預測還快。圖為佛羅里達州一處海港。(美聯社)

研究發現，南部和東南部沿岸海平面比2006年高八吋，風災洪災打擊面不僅及於紐奧良、邁阿密、休士頓等大城，還可能擴大到更內陸低窪地區。

科學家根據2010年以後的紀錄，發現海平面上升的速度比過去的預測還快，由保護海岸的濕地、紅樹林區等大面積下陷，也可看出。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)根據測量紐奧良夏騰橋湖(Lake Pontchartrain)浪高，發現墨西哥灣和東南沿岸海平面，比卡翠納颶風 剛離境時高出八吋，研究人員認為，2018年麥克和去年伊恩颶風之害，就是此一趨勢的「重大效應。」

亞利桑納大學氣象科學家殷建軍(Jianjun Yin，譯音)說：「整個東南部和灣區海岸，現在就已感受到海平面快速上升的衝擊。」

他發表在「氣候期刊」的論文指出，2010年起，美國南部和東南沿海的海平面每年上升超過一公分，到2022年已接近五吋，比全球平均每年上升0.45公分多一倍有餘。

雖然每年上升1公分好像微不足道，他認為麥可和伊恩颶風危害加劇，和海水高漲密不可分，瞬間風雨加上海水倒灌，是伊恩颶風創下史上最高水位紀錄的原因。

杜蘭大學(Tulane University)丹根道夫(Sönke Dangendorf)等海平面專家發表在「自然通訊」期刊的另一篇論文，也得出同樣的結論，並說美南及東南海面上升是「至少120年來所未見。」

他警告說，「這是通往未來的窗口」，即使溫室效應很嚴重，也要本世紀末才出現的情況，竟然提早在美國人口集中地區發生。

德州 和路易斯安納州 某些地方早就在下沉，海平面相對上升不足為奇，最新研究卻發現，佛州潘沙科拉(Pensacola)和Cedar Key等地，陸沉速度比路州大島(Grand Isle)和德州蓋文斯頓(Galveston)慢，海平面卻照樣快速上升。

而這些沿海地區仍不斷吸引人前去耕作、謀生，科學家擔心無數良田和住宅可能變成比海水高漲時的浪高還低的「超低漥區。」非營利的「第一街基金會」預測，洪水加劇可能導致沿岸房地產價值下跌，腐蝕地方稅基。