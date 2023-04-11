增薪談判僵局 新州羅格斯大學257年首次教職員罷工 州長介入協調

新澤西州羅格斯大學數千名教職員10日發動大罷工，為創校257年首例。(美聯社)

新澤西州指標性高級學府羅格斯大學(Rutgers University)教職員與校方薪酬合約談判陷僵局，數千名教授、計時講師及研究生工作人員10日大罷工 ，為創校257年首例，學生上課一片混亂。

工會官方人員9日晚決定罷工，理由是去年7月以來與校方的合約談判陷僵局；教職員上個月以壓倒性多數投票贊成罷工。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)居中努力，要求雙方到位於新州議會大廈的辦公室見面洽談。

新布朗士維克/皮斯卡特維(New Brunswick/Piscataway)、紐瓦克(Newark)和肯登(Camden)校區設置糾察線，羅格斯大學上課日程照舊，但實際上課情況混亂，紐瓦克商學院學生賽義德(Asad Saeed)說，商學院每週一早上通常擠滿人，但(罷工)當天整棟樓幾乎沒人， 只有一兩堂課進行著。

賽義德和同一商學院的另兩名高年級學生至少取消一節課，他們說，學生因課程取消、或為了支持罷工而在家未上課。

21歲的阿卜杜勒瓦哈卜(Omer Abdelwahab)說他早上到校，上了一堂課，下一節課開始前五分鐘才被告知取消，教授似乎並不真正知道發生什麼事。

這次罷工有代表約9000名教職員的三大工會參與，包括The Rutgers AAUP-AFT、utgers Adjunct Faculty Union、AAUP-BHSNJ，成員涵蓋全職教職員、研究生工作人員、博士後助理、輔導員，計時講師，羅格斯大學醫學 院、牙科學院、護理學院和公共衛生學院的生物醫學和健康科學教職員。

工會領導人稱，罷工之際，醫療及其他健康科學學院教職員將持續進行基礎研究及病患護理。

羅格斯大學校長霍洛威(Jonathan Holloway)10日表示，雙方已快達成共識，並補充校方將持續溝通；工會代表卻說，共識之日還早得很。

工會領導人表示，他們要求加薪、為兼職教師提供更好的工作保障、並為研究生工作人員提供有保障的資金。

霍洛威說，校方已表示2025年前將對全職教職員、助教及研究生助理加薪12%，還額外一次性支付3%給所有教職員工會，新約頭年兩支付。