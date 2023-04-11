FBI示警：公用免費充電站 易被駭客竊個資

聯邦調查局警告，不要用機場、旅館、購物中心免費充電站為手機、電腦等個人裝置充電，以免遭駭客盜取個人資訊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )警告，不要在機場、旅館、購物中心等地使用免費充電站為手機、電腦等個人裝置充電，駭客會用惡意軟體感染這些充電平台、並透過追蹤軟體竊取個人訊息。

FBI建議人們自備充電器、USB連接線。

FBI透過官網提出公告，聲稱許多人天天打開電郵附件、點擊簡訊裡的鏈接、線上付款購物，都可能暴露於線上犯罪；敦促人們謹慎檢視每一封往來電郵地址、檢查每個網站URL，千萬別點擊陌生簡訊中的鏈結。

全美詐騙 簡訊每天超過3.76億條，冒充影音串流服務商Netflix、亞馬遜 (Amazon)和銀行竊取金錢或語音。

這些假訊息往往告知收訊人帳戶被凍結或信用卡到期，進而催促點擊鍵接以取得個人資訊。聯邦貿易委員會(FTC)強調，合法公司絕不會透過簡訊要求提供個人資訊，假如收到簡訊覺得可能是真的，仍應上網查該公司電話，主動確認，不要用簡訊裡的聯絡資訊詢問。

聯邦通訊委員會(FCC)報告，2015至2022年間，每年簡訊投訴由3300增至1萬8900，2021年便因這類詐騙損失100億美元。

FCC主席羅森沃爾特(Jessica Rosenworcel)說，詐騙份子發現傳簡訊提到您從未訂購的包裹、未完成付款並附上鍵接，進而引領收訊人到某網站行騙輕而易舉。

Netflix發表聲明稱，有人透過附鏈接的簡訊告知要在48小時內照指示做才可避免帳戶凍結，該公司強調，絕不會透過簡訊或電郵要求提供個人資訊。亞馬遜也發表類似聲明提醒勿上當。

優良商業局(BBB)2022年5月警告，詐騙分子往往利用網站要求提供提款卡號碼、或送出鏈接而讓受騙者下載惡意軟體等方式行騙。

FCC上週宣布打擊垃圾短訊的新規則，要求手機供應商阻止可疑來源、以及不發簡訊電話號碼的簡訊。