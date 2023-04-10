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密蘇里78歲老婦搶銀行遭逮 警方調查：竟是第3次犯案

編譯張君堯／即時報導
密蘇里州一名高齡78歲的婦女上周被指控犯下搶劫案，值得注意的是警方意外發現這竟是她「第3次犯案」。(取材自Pleasant Hill Missouri Police Department臉書)
密蘇里州一名高齡78歲的婦女上周被指控犯下搶劫案，值得注意的是警方意外發現這竟是她「第3次犯案」。(取材自Pleasant Hill Missouri Police Department臉書)

密蘇里州一名高齡78歲的婦女上周被指控犯下搶劫案，值得注意的是警方意外發現這竟是她「第3次犯案」。

衛報報導，這位名叫古奇（Bonnie Gooch）的老婦5日前往普萊森特希爾（Pleasant Hill）一間銀行，她走向櫃員並遞出一張寫著「我不是故意要嚇你」（I didn't mean to scare you）的紙條。

據悉，古奇索要總值1.3萬美元的小面額鈔票，過程中還說「謝謝你，抱歉，我不是故意嚇你的」並催促櫃員「不要數錢、直接給她」。曝光的監視器畫面可以見到她敲打櫃檯、要求櫃員加快速度，還有目擊者稱古奇當時身穿灰色衣服，戴著塑膠手套、黑色N95口罩和黑色太陽眼鏡。

古奇得手後逃亡不到3.2公里就被警方攔下，警員當時聞到濃烈酒味、車內地板更散落著現金。隨著古奇被拘留，她的保釋金被裁定為2.5萬美元。

此外，警方事後發現古奇早在1977年便曾搶劫過加州一家銀行，2020年更因搶劫堪薩斯郊區的銀行而被定罪，其緩刑2021年11月才剛結束。普萊森特希爾警察局長賴特（Tommy Wright）對這起事件表示「這真令人難過」，並補充說「古奇並未被診斷出任何疾病」。

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