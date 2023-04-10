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以mRNA技術研發 癌症疫苗來了 莫德納獲批人體臨床實驗

編譯俞仲慈／綜合9日電
莫德納藥廠預估2030年將出現針對各類癌症疾病的疫苗。(美聯社)
莫德納藥廠預估2030年將出現針對各類癌症疾病的疫苗。(美聯社)

心臟病和癌症是國人最大殺手，每年造成130萬人死亡，占所有死亡人數三分之一以上，不過以mRNA(信使核糖核酸)技術研發新冠疫苗莫德納藥廠(Moderna, Inc.)推出一款癌症疫苗，在2月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准進行人體臨床實驗，一旦實驗成功，將可以挽救全球上百萬人性命。

莫德納執行長波頓(Paul Burton)表示，mRNA技術已取得巨大成果，預估2030年將出現針對各類癌症疾病的疫苗。

波頓說：「mRNA技術可廣泛應用於各種疾病，包括癌症、傳染病、心血管疾病以及免疫性疾病、罕見疾病等，都具有卓越效果。」

據報導，莫德納的癌症疫苗與默克藥廠(Merck)生產的免疫藥物搭配治療復發機率最高的晚期黑色素瘤患者，經過二期臨床試驗顯示，與其單獨服用免疫藥物，患者無論術後復發率或死亡率都大幅降低44%。

mRNA癌症疫苗已在英國和美國進行臨床實驗，預計最快數個月內就可取得初步結果，不過mRNA癌症疫苗係針對不同癌症類型與病患之間的差異性而客製化的疫苗，意味著即使核准上市，癌症疫苗費用恐怕並非人人可以負擔。

另外，莫德納應用mRNA技術研發一種刺激免疫系統對抗「呼吸道融合病毒」(RSV)疫苗，根據實驗結果，對於60歲(含)以上高齡者預防咳嗽、發燒等至少兩種症狀的有效率高達83%，預估未來每年只要注射一劑RSV疫苗即可將罹病風險降至40%至60%。

疫苗 癌症 莫德納

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