曾參與起訴22名納粹… 紐倫堡大審最後一位檢察官離世

曾參與起訴22名納粹分子的「紐倫堡大審」的最後一位檢察官費倫茨，7日溘然長逝，享嵩壽103歲。(美聯社)

凝視過納粹 大屠殺地獄、參與起訴22名納粹分子的「紐倫堡大審」的最後一位檢察官 費倫茨(Ben Ferencz)7日溘然長逝，享嵩壽103歲；他同時名列首批外部目擊並記錄納粹在勞改集中營犯下種族屠殺罪人士。

聖若望大學(St. John's University)法學教授巴列特(John Barrett)證實，費倫茨7日晚間在佛州博因頓灘(Boynton Beach)去世；在華府的「美國納粹大屠殺紀念館」也證實此一消息。

1920年費倫茨出生於外西凡尼亞(Transylvania)，年紀還小便與雙親移民到紐約，躲避當時野火般的反猶太 氛圍。

費倫茨由哈佛法學院畢業後，加入美國陸軍，剛好參與二戰的諾曼地登陸戰。他有法學背景，於是成為調查員，調查納粹向美軍士兵犯下的戰爭罪。

情報界報告指出，士兵們看到納粹集中營裡，納粹黨衛軍看守大批快要餓死的人，費倫茨親身造訪而追蹤此事，先是到德國境內的「奧爾德魯夫」(Ohrdruf)集中營，再到惡名昭彰的「布痕瓦爾德」(Buchenwald)集中營。

費倫茨在一篇自傳文中寫道，他在兩地以及後來所見集中營，看到屍體「鋸木般堆疊著」、「瘦如髑髏的人罹患瘧疾、痢疾、斑疹傷寒、肺結核、肺炎等疾病，睡在滿是虱子的行軍床或地上，生了病，只有眼神還能求救」。

他另寫道，「布痕瓦爾德集中營是陰森、難以形容、恐怖駭人事態集大成之地；無疑地，我因調查納粹處決所的戰爭罪，有所經歷而創傷難消。至今我還掙扎著不去談論、回想其細節」。

戰後，費倫茨光榮退伍，返回紐約開始執業當律師，但為期不長；因為他有調查戰爭罪的經驗，被徵召參與紐倫堡大審，協助起訴納粹戰犯；時年27歲的他雖無審案經驗，卻被委以首席檢察官之責，起訴1947年案件，22名前納粹指揮官被控以謀殺100多萬猶太人、羅馬尼亞人等第三帝國在東歐的敵人。

費倫茨比一子三女都要長壽，其妻死於2019年。