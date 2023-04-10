科技業富豪紛紛投資 抗老藥估最快5年上市

亞馬遜創辦人貝佐斯已投資3億元到致力延長壽命的新創公司「安圖斯實驗室」。(美聯社)

近年許多科技業大老闆紛紛投資 與抗衰老藥物(senolytics)有關的研發；業界人士表示，能夠助人逆轉老化效果的藥物有望在未來五年內上市。

據報導，37歲的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)上個月資助生物科技新創公司「Retro BioScience」1.8億元，成為最新一個將巨大財富投入老化科學的矽谷富豪，在他之前，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)投資3億元到致力延長壽命的新創公司「安圖斯實驗室」(Altos Labs)。

另外，PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)投資「瑪土撒拉基金會」(Methuselah Foundation)，該基金會的目標是「讓90歲活得像50歲」。

作家史蒂爾(Andrew Steele)認為，隨著這些資源大量投入，預防老化的藥物可能在五年內問世。

史蒂爾指出現有的藥物，如糖尿病用藥二甲雙胍(metformin)等，可能在極短期內改用於抗衰老治療，「我認為這會是自從發現抗生素以來最大的藥物革命，而做為一個精明的商人，自然希望站在這場變革中的前線。」

雖然老化不會直接導致死亡，但年長者面臨許多致命疾病的風險，如阿茲海默症、心臟病 、癌症等。

史蒂爾指出，目前有20到30家公司正在研發所謂的「抗老藥」，指的是能殺死體內老化細胞的藥物；其中許多「抗老藥」已經是大眾熟知的藥物，但應用於不同目的，「其中一些公司正試著研發更有效的新藥物。」

他說明，就現實層面而言，短期內可能看到的方法是藉由治療年齡相關的疾病來延長「健康壽命」，延後失智 等老化問題發作。

生物學家凱西．斯萊克(Cathy Slack)同意史蒂爾的觀點，她說：「目標是延長健康壽命的年限，而不是延長不健康的晚年時期。」