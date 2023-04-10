幫助阿茲海默症研究 雅詩蘭黛家族捐2億元

已故彩妝大師雅詩‧蘭黛兩個兒子李奧納德(左)與雷諾德(右)，日前代表家族贊助2億元給阿茲海默症藥品發現基金會。(美聯社)

已故彩妝大師雅詩蘭黛(Estée Lauder)的兒孫日前贊助2億元給「阿茲海默症 藥品發現基金會」(Alzheimer's Drug Discovery Foundation，ADDF)。這個非營利組織是雅詩蘭黛家族創立，旨在為阿茲海默症尋找解藥。

「阿茲海默症藥品發現基金會」執行長羅西馬耶爾(Mark Roithmayr)說，李奧納德(Leonard Lauder)與雷諾德(Ronald Lauder)兄弟為了表揚患有阿茲海默症的母親，在1998年創立基金會。雅詩蘭黛家族當中也有其他成員患有阿茲海默症。雅詩蘭黛於2004年過世，享耆壽95歲。

羅西馬耶爾說：「他們一起推出了這個家族禮物，在10年到15年負責推動雅詩蘭黛開創的任務。」

李奧納德與雷諾德是以母親贈送的1億元創立基金會，以公益創投(venture philanthropy)方式投資 阿茲海默症新藥的早期研究。羅西馬耶爾說，雅詩蘭黛家族承諾負擔基金會的所有開銷，因此外界捐款全數投入研究贊助。

羅西馬耶爾指出，基金會未來10年將獲得雅詩蘭黛家族贊助的2億元，經費將在未來15年分批投入贊助研究。

根據統計，全球約有5000多萬人患有阿茲海默症，患者腦部負責記憶、邏輯、溝通及日常生活技能的部位逐漸受到攻擊。科學家到目前為止仍不知道阿茲海默症究竟如何形成，但有一種推論指出，可能與名稱為腦部澱粉樣斑塊(amyloid plaques)的蛋白質累積有重要關聯。

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)已經核准兩種針對腦部澱粉樣斑塊的藥物，但2021年通過的百健藥廠(Biogen)新藥Aduhelm因為食藥局不顧獨立科學顧問團意見而引發爭議。第二種新藥Leqembi今年1月獲得核准，是第一種有數據顯示能減緩記憶衰退的新藥。