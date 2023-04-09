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暖化改變氣流 東岸、墨西哥灣颶風增多

編譯盧炯燊／綜合8日電
佛羅里達州一處島嶼2022年遭颶風侵襲後，滿目瘡痍。(美聯社)
佛羅里達州一處島嶼2022年遭颶風侵襲後，滿目瘡痍。(美聯社)

一項最新研究指出，隨著全球變暖改變了空氣氣流的流動模式，美國東岸及墨西哥灣沿岸地區會受到更多及更猛烈的颶風襲擊，尤以佛羅里達州受影響最大。

一直以來的相關研究，主要是氣候變化會改變颶風發生的頻率、強度和濕度等，而太平洋西北國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory)氣候科學家巴拉古魯(Karthik Balaguru)在7日出版的科學進展期刊(Science Advances)發表的報告，側重於造成颶風吹襲方向的關鍵因素。

報告指出，在墨西哥灣，氣流會沿著海灣由南向北移動，使颶風更接近美國；至於東岸，正常由西轉向東的氣流移動會大大減少，反而更偏東轉向西，讓颶風更吹向沿岸地區。

研究的結論是，在最壞的全球變暖情況下，到本世紀末，風暴襲擊美國部分海岸的次數或會增加三分之一；其中佛羅里達半島中部以及伸出大西洋的南部地區，沿岸遭颶風襲擊的數量將進一步增加。

參與研究的奧伯尼紐約州立大學(University of Albany)大氣科學學者戈普斯尼奧(Kristen Corbosiero)表示，空氣氣流的改變，可以追溯到東太平洋赤道一帶，即南美海岸附近的氣候變暖有關。他說，氣候變化正以不同的速度使全球不同地區變暖，尤以東太平洋地區變暖得更快。

至於造成空氣氣流轉向的原因，是由於一個名為羅斯貝波(Rossby waves)的現象，加劇了氣候變暖所致。羅斯貝波是大氣中的一種非常緩慢、大尺度的波動。是地球自轉時，在不同緯度及高度上，因不同的角速度所引起。同時地轉偏向力會隨緯度出現變化，緯度愈高，物體所受的影響就愈大。

研究還指出，這種氣流的變化還會減少風切變的出現，但更少風切變則意味著風暴會更強烈。

總的來說，空氣氣流的轉向及和風切變的變化，都增加了美國受颶風襲擊及破壞的風險。

颶風 墨西哥 風暴

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