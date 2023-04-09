搭機攜數萬現金被沒收 抗爭多年終索回

北卡羅來納州男子強森2020年8月身攜4萬元，在機場被警方攔截並抄沒現金，纏訟二年多才於日前獲法院判決勝訴，追回4萬元。(YouTube視頻截圖)

北卡羅來納州 男子強森(Jerry Johnson)2020年8月身攜4萬元現金，想去亞利桑納州鳯凰城買卡車，但因他有幾項毒品 相關前科，而被警方在機場 攔截並抄沒現金，強森上法院抗爭，直到本月4日才獲法院判決勝訴，拿回辛苦積攢的錢。

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，強森取得商用駕駛執照後，2015年在北卡州夏洛特經營一家小小的Triple J Logistic卡車公司，擁有兩輛半掛式卡車，請了兩名司機，想擴大自己的業務，於是存了3萬多元，還向舅舅借了9000元，想再買一輛半掛式卡車。

2020年8月，他身帶現金前往亞州鳳凰城想買車；法院檔案指出，鳳凰城市警局緝毒科接獲線報，得知強森的行程，查核背景後發現他有幾項毒品相關的前科。

三名刑警在機場行李領取處守候，在強森的隨身行李及通過安檢的袋子找到現金，且拒絕相信他帶這筆款子是想買車的說法，還威脅強森，若不在當場簽名交出現金，就要逮捕他。

承審法院先是判決強森甚至不能為自己的錢被抄沒進行做抗告；翌日強森返回夏洛特，錢沒了，也沒買到新車。

代表強森打上訴官司的非營利組織「司法研究所」(Institute for Justice)表示，強森被控洗錢罪，檢警不肯相信他在經營名正言順的生意。

司法研究所表示，現金雖不在聯邦運輸安全管理局(TSA)的禁運名單，也不對航班安全造成威脅，但幹員查到大批現金，便通知執法單位；法律並未限制人民在國內能帶多少現金。

法院檔案指出，強森證明那些錢歸他所有，也沒被控以任何罪名。

位在亞州馬里考帕郡(Maricopa County)的高等法院4日判決強森勝訴，他的錢被沒收一案應予駁回，錢應加計利息後還給他，警方還得負擔審判費用。本案不得再上訴。

司法研究所資深律師阿爾班(Dan Alban)表示，強森等這麼久，才能取回自己辛苦賺到的錢，叫人義憤填膺，本案顯示，整個民事抄沒體制有多不公。