纏訟市府6年 比基尼咖啡店獲賠50萬

華盛頓州艾佛瑞特市一名穿著清涼的比基尼咖啡師，向一名上門消費的車主致謝。(美聯社)

華盛頓州 艾佛瑞特市(Everett)與比基尼咖啡 店的業主因服裝法令引發長達六年的法律訴訟戰終於畫下句點，艾佛瑞特市同意賠償業主及員工50萬元。

艾佛瑞特市2017年頒布一項服裝規定法令，要求「快餐服務場所」的所有從業人員、業主及經營者穿著遮蓋住上半身及下半身的服裝；該法令使以清涼穿著為賣點的比基尼咖啡師(bikini baristas)生意大受影響，業者繼而提出訴訟。

艾佛瑞特市議會上周一致表決通過，授權市長凱西·法蘭克林(Cassie Franklin)簽署與比基尼咖啡店「鄉巴佬辣妹」(Hillbilly Hotties)店主喬瓦娜·艾吉(Jovanna Edge)和員工的和解協議。

原告尋求逾300萬元的損害賠償金和律師費。

根據和解協議，艾佛瑞特市將保留大部分與咖啡店及其他快餐服務商業試用許可相關的規定，但不再規定咖啡師至少必須穿著背心與短褲。

艾佛瑞特市改變原來方向，服裝規定將與現有的猥褻行為法條一致，若公開過度暴露個人隱私 部位將視為犯罪。

另一項規定要求業者張貼資訊，讓員工瞭解如果遇到人口買賣或其他剝削行為時該如何尋求幫助。

這起爭端源於2009年艾佛瑞特市收到的一項舉報，投訴揭發某些咖啡店以成人性表演獲利，允許顧客肢體觸摸咖啡師，最終四人遭逮捕並被起訴。

2013年兩名濃縮咖啡店老闆被逮捕，他們被指控推廣性交易及剝削未成年人，另有一名史諾霍米須郡(Snohomish)警官因洩漏臥底工作以換取性服務被逮捕，該警官已經辭職，業主也被定罪。

2017年艾佛瑞特市推出服裝法令，要求快餐店員工不得穿著暴露服裝，否則將面臨罰款。

艾吉和員工等人提出法律訴訟，爭論該法令違反憲法第一修正案保障的權利。

去年10月聯邦地區法院判定該服裝規定違憲。