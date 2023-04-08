限縮墮胎手段越來越嚴 愛達荷連赴外州墮胎也不准 違者至少關2年

支持生育權自主的人士抗議愛達荷州新近通過的法律，任何人協助未成年懷孕少女前往外州墮胎，不管是服藥或接受手術，都將面臨最低兩年有期徒刑。(美聯社)

愛達荷州 首開全國先例，通過立法明文禁止婦女前往外州墮胎 。

根據共和黨籍愛達荷州長李睿德(Brad Little)5日晚間簽署的法案，任何人協助未成年懷孕少女前往外州墮胎，不管是服用墮胎藥或接受手術，將面臨兩年到五年監禁。新法將在州長簽署後30天生效。

聯邦最高法院2022年6月推翻1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，愛達荷州從2022年8月起便禁止所有妊娠階段的墮胎，除非為了挽救孕婦生命，或者孕婦是性侵、亂倫受害者且已經向警方報案。

奧克拉荷馬州 和德州允許民眾對在州內協助墮胎的任何人提告，愛達荷州則是全美第一個將協助懷孕婦女前往外州墮胎定義為犯罪的州。

「生育自主權中心」(Center for Reproductive Rights)州政府政策及倡議部主任史密斯(Elisabeth Smith)說，提供金錢、開車載送或安排未成年懷孕少女到外州墮胎診所就醫等行為，都將面臨處罰。

「計畫生育委員會聯盟倡議」(Planned Parenthood Alliance Advocates)愛達荷州主任狄里卡皮尼-托爾曼(Mistie DelliCarpini-Tolman)說，新法通過之後，愛達荷州已經成為全國限制墮胎最嚴格的州。她說，愛州眾議會第242號法案(House Bill 242)「是我職場生涯當中看到過最極端的法案」。

聯邦最高法院去年在「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)裁決中，推翻了「羅訴韋德案」判例之後，法律專家便說，保守派議員可能會進一步禁止婦女墮胎。史密斯指出，如今愛達荷州儼然為其他州樹立了足供借鏡的遊戲規則。

根據愛州新法，協助少女前往外州墮胎之前，如果事先徵詢且獲得少女家長同意，則可作為辯護理由。

墮胎權倡議團體表示，愛州新法是在為限縮成年婦女到外州墮胎鋪路。