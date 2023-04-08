我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

市售23年墮胎藥要不要撤銷許可 德州、華州聯邦法院不同裁決

記者顏伶如／綜合報導
已有23年合法使用的墮胎藥丸美服培酮，7日晚遭德州聯邦法院法官撤銷核准許可，這項裁決一旦通過法律挑戰，將再次衝擊婦女生育權。(美聯社)
已有23年合法使用的墮胎藥丸美服培酮，7日晚遭德州聯邦法院法官撤銷核准許可，這項裁決一旦通過法律挑戰，將再次衝擊婦女生育權。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准墮胎藥丸美服培酮(mifepristone)已有23年，但德州聯邦法院法官7日晚做出先行裁決(preliminary ruling)撤銷核准；這項前所未見的法院判決影響全國，未來如果能挺得住司法挑戰，將對婦女墮胎權影響深遠，即使在可以合法墮胎的州，都讓墮胎變得更加困難。

德州聯邦法院法官撤銷美服培酮核准的不到一小時，華盛頓州聯邦法院法官則做出截然不同的裁定，下令食藥局不得更動美服培酮的取得。

兩位聯邦法院法官立場相互衝突的判決，衍生司法僵持恐將讓官司一路上訴到最高法院。至少在短期之內，民眾仍可以取得美服培酮，因為德州聯邦法院法官在裁決書中為食藥局保留轉圜空間，可以在七天之內訴請上訴法院介入。

獲得前總統川普任命成為聯邦法官的德州聯邦地區法院法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)，在先行裁決書中批評1973年保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)；卡奇馬力克的最終裁決可能成為繼最高法院2022年6月推翻「羅訴韋德案」之後，另一個對婦女墮胎產生最深遠影響的判例。

卡奇馬力克審理的訴訟是由反墮胎團體及反墮胎醫師聯合提告，要求法院撤銷已經通過核准20多年、分兩劑服用的美服培酮。

華盛頓州的訴訟則由十多名民主黨籍州檢察長聯合提出。華盛頓州東區聯邦區域法院法官萊斯(Thomas O. Rice)下達暫時禁制令(preliminary injunction)，阻止食藥局採取將美服培酮從市場移除或變得較不容易取得的任何行動。

根據統計，全美墮胎案例中，超過半數是透過服用墮胎藥丸，服藥之後子宮收縮，造成胚胎流產；食藥局在2000年核准美服培酮。

法律專家說，即使德州判例後來挺過挑戰，藥廠仍有幾個法律選項可以繼續供應美服培酮，墮胎診所也可以持續開立美服培酮給患者。

如果美服培酮的合法取得管道遭到法院禁止，某些墮胎診所打算只提供第二劑藥物米索前列醇(misoprostol)給患者。在美服培酮不易取得的許多國家，米索前列醇可以單獨使用。

墮胎 德州 藥局

上一則

處理家暴闖錯門 新墨州警方打死無辜屋主 下周公布警員隨身視頻

下一則

限縮墮胎手段越來越嚴 愛達荷連赴外州墮胎也不准 違者至少關2年

延伸閱讀

開全國先例 愛達荷禁「跨州墮胎」 最重判刑5年

開全國先例 愛達荷禁「跨州墮胎」 最重判刑5年
德州人語／蔡麥會晤選雷根圖書館的潛台詞

德州人語／蔡麥會晤選雷根圖書館的潛台詞
2017年德州教堂槍案26死 聯邦1.4億元與受害人和解

2017年德州教堂槍案26死 聯邦1.4億元與受害人和解
特斯拉德州廠去年人力增2倍 奧斯汀變身為科技重鎮

特斯拉德州廠去年人力增2倍 奧斯汀變身為科技重鎮

熱門新聞

全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。(路透社)

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

2023-04-03 11:59
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

2023-03-31 09:26
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資現身國會作證。(美聯社)

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

2023-04-02 13:55
圖為余月作案時的視頻截圖。(截屏自KION畫面）

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

2023-04-07 09:28
美國前國務卿希拉蕊，也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。 （路透）

不只小籠包 「台灣珍奶正在征服美國」 全美到處可見

2023-03-31 07:27

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴