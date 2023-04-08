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處理家暴闖錯門 新墨州警方打死無辜屋主 下周公布警員隨身視頻

編譯盧炯燊／綜合7日電
法明頓警察局長赫比透過視頻對發生這起槍擊事件道歉，並表示下周會公布警員隨身攝影機拍下的經過。(法明頓警局)
法明頓警察局長赫比透過視頻對發生這起槍擊事件道歉，並表示下周會公布警員隨身攝影機拍下的經過。(法明頓警局)

新墨西哥州法明頓市(Farmington)警方在調查一起家暴案件時，警察找錯房子且射殺屋內一名男子，警察局長已就此事件道歉，涉案三名警員目前停職不停薪，等待接受調查。

警方6日發聲明表示，他們在5日晚上接到一起家暴報案電話，於是派員前往調查，警察原要前往的地址是5308 Valley View Ave.，但卻找錯門到5305號。

當晚11時30分左右，警察敲門，屋內一名男子手持手槍打開前門，警察於是立刻開槍並將對方擊斃，死者證實是52歲屋主多森(Robert Dotson)。多森妻子此時從屋內向外開槍，結果發現是警察後放下了槍。

法明頓警察局長赫比(Steve Hebbe)透過視頻發聲明，對這起致命槍擊事件道歉，說自己「心碎」極了，除了向多森一家表達最深的哀悼外，其他實在無話可說。

赫比表示，多森打開前門後，現場隨之一片混亂，三名警員後退並開火，警方將會在下周公布警員隨身攝影機拍下的視頻。

法明頓警察局發言人岡薩雷斯(hanice Gonzales)說，本案涉及三名警員已被帶薪停職，接受調查。 發言人拒絕透露有幾名警察開槍。

州警表示，是否控告三名涉案警員是由地方地區檢察官辦公室決定。法明頓市所屬的聖胡安郡(San Juan County)地檢辦公室，迄今仍未回應這起事件。

新墨西哥州警調查局也說仍在調查這起槍擊事件，但並未透露需要多久時間。

有調查人員透露，警員之一的隨身攝影機視頻顯示，警察敲門後並退了幾步，此時看到多森打開前門並手持一把手槍，最少有一名警員向多森開槍並擊中了他。

隨後警員立即召來救護人員，證實多森當場死亡，至於他的妻子及三名警員都沒有受傷。

警察 新墨西哥州 家暴

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