「犯人不是我」 衝錯房間逮錯人 軍警特訓搞烏龍 急忙道歉

聯調局(FBI)及軍方特戰人員在一場訓練演習中出現失誤，誤闖酒店房間並扣留無關居民，國防部等單位已展開調查。圖為在建築物內進行特戰訓練的FBI探員。(取自FBI官網)

聯邦調查局(FBI )探員及軍方人員在波士頓 一場訓練在陌生環境下技能的演習中出糗，誤闖一間酒店客房，並扣留盤問房間內一名平民住客，相關人員現正接受FBI及國防部 內部調查。

事件發生於4日晚間10時左右，地點在波士頓里維爾酒店(Revere Hotel)，過程中無人受傷。

陸軍特種作戰司令部發言人伯恩斯中校(Mike Burns)發表聲明，對事件中受影響的人士表示深切歉意。他說，當時特種部隊成員是在FBI波士頓支局協助下，進行必要的軍事訓練。

聲明說，訓練目的是提高特種部隊成員在現實及陌生環境下的作戰技能，不幸的是，訓練期間隊員走錯了房間，並拘留了一名與演習無關的平民。

伯恩斯在聲明中說，雖然沒有人受傷，但這起事件很嚴重，並說訓練期間確保周圍民眾的安全，是軍方的重中之重。

FBI波士頓分部則表示，相關人員是基於不準確信息闖入錯誤的房間。FBI未透露無辜被打擾的平民任何信息，只說他並不是預定的角色扮演者。

當地電視台WBZ-TV報導，遭錯誤逮捕及審問的是一名30歲左右男子，據悉他是達美航空的機師。當時他正在酒店房間內睡覺，探員們敲門要求進入，不由分說即給他戴上手銬，將他關進浴室，隨後審問超過45分鐘，才意識到原來弄錯了，於是解開手銬並道歉後離去。

這名無辜者事後拒絕急救人員在現場為他進行檢查。

達美航空公司對此表示，公司已注意到有關報導，事件可能涉及達美員工，並說公司會確保員工的安全。