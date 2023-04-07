我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

車體易遭道路融雪鹽鏽蝕 本田車召回逾56萬輛CR-V

編譯徐薏茹／綜合6日電
汽車製造商本田宣布召回2007年至2011年間出廠，並在使用道路融雪鹽(road salt)的州售出或註冊的近56萬4000輛CR-V小型休旅車，因為車架會受融雪鹽侵蝕而造成後輪懸吊系統零件鬆動。(取自本田官網)
汽車製造商本田宣布召回2007年至2011年間出廠，並在使用道路融雪鹽(road salt)的州售出或註冊的近56萬4000輛CR-V小型休旅車，因為車架會受融雪鹽侵蝕而造成後輪懸吊系統零件鬆動。(取自本田官網)

汽車製造商本田(Honda)正在召回近56萬4000輛小型休旅CR-V，被召回的車款是2007年至2011年間出廠的幾種特定車款，而且是在使用道路融雪鹽(road salt)的州銷售或註冊；融雪鹽會使這些車款的車架生鏽，並造成後輪懸吊系統零件鬆動。

聯邦安全監管機構6日發出的文件指出，融雪鹽累積會使車子腐蝕，後拖曳臂(trailing arm)可能分離，導致駕駛失去控制，增加車禍的風險；後拖曳臂是連結後軸與底盤的結構。

被召回的CR-V休旅車是在以下各州或地區售出或註冊：康州、德拉瓦、伊利諾、印第安納、愛阿華、肯塔基、緬因、馬里蘭、麻州、密西根、明尼蘇達、密蘇里、新罕布夏、新澤西、紐約、俄亥俄、賓州、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛、華府。

銷售商將檢查休旅車底盤，若有需要會為車子安裝支架或修復後車架。假使車架已嚴重損壞，本田可能會購回車子，車主將於5月8日起收到召回通知書。

在加拿大售出的同款CR-V休旅車已經開始召回，本田提交給美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件記述，該公司在美國收到61件投訴，無死亡或受傷報告。

休旅 本田 CR-V

上一則

登冰凍瀑布突遇冰柱墜落 猶他州41歲婦「犧牲自己」救同伴

下一則

全球前10名最繁忙機場 美國居半 亞特蘭大蟬聯榜首 4年有3年稱冠

延伸閱讀

春季融雪量創紀錄 民眾憂洪災

春季融雪量創紀錄 民眾憂洪災
洛市議會提議擬解決休旅車成住家問題

洛市議會提議擬解決休旅車成住家問題
班森賀連環車禍 華婦喪命

班森賀連環車禍 華婦喪命
本田喜美車遭投訴 方向盤會卡住

本田喜美車遭投訴 方向盤會卡住

熱門新聞

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

2023-03-31 09:26
全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。(路透社)

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

2023-04-03 11:59
美國一名女校車司機不堪長期遭乘車高中學生霸凌，失控在車上飆罵並爆粗口，全程遭學生錄下並放上網路，沒想到反而獲得網友一片讚揚。（取材自推特）

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

2023-04-06 07:26
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資現身國會作證。(美聯社)

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

2023-04-02 13:55
美國前國務卿希拉蕊，也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。 （路透）

不只小籠包 「台灣珍奶正在征服美國」 全美到處可見

2023-03-31 07:27
休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

2023-03-30 16:35

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治