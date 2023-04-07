車體易遭道路融雪鹽鏽蝕 本田車召回逾56萬輛CR-V

汽車製造商本田宣布召回2007年至2011年間出廠，並在使用道路融雪鹽(road salt)的州售出或註冊的近56萬4000輛CR-V小型休旅車，因為車架會受融雪鹽侵蝕而造成後輪懸吊系統零件鬆動。(取自本田官網)

汽車製造商本田 (Honda)正在召回近56萬4000輛小型休旅 車CR-V ，被召回的車款是2007年至2011年間出廠的幾種特定車款，而且是在使用道路融雪鹽(road salt)的州銷售或註冊；融雪鹽會使這些車款的車架生鏽，並造成後輪懸吊系統零件鬆動。

聯邦安全監管機構6日發出的文件指出，融雪鹽累積會使車子腐蝕，後拖曳臂(trailing arm)可能分離，導致駕駛失去控制，增加車禍的風險；後拖曳臂是連結後軸與底盤的結構。

被召回的CR-V休旅車是在以下各州或地區售出或註冊：康州、德拉瓦、伊利諾、印第安納、愛阿華、肯塔基、緬因、馬里蘭、麻州、密西根、明尼蘇達、密蘇里、新罕布夏、新澤西、紐約、俄亥俄、賓州、羅德島、佛蒙特、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛、華府。

銷售商將檢查休旅車底盤，若有需要會為車子安裝支架或修復後車架。假使車架已嚴重損壞，本田可能會購回車子，車主將於5月8日起收到召回通知書。

在加拿大售出的同款CR-V休旅車已經開始召回，本田提交給美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件記述，該公司在美國收到61件投訴，無死亡或受傷報告。