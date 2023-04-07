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全球前10名最繁忙機場 美國居半 亞特蘭大蟬聯榜首 4年有3年稱冠

編譯周芳苑／綜合6日電
亞特蘭大國際機場2022年旅客量達9370萬人次，較前年增加24%，穩居全球最繁忙機場寶座，圖為去年聖誕假期前夕該機場大廳人潮。(路透)
亞特蘭大國際機場2022年旅客量達9370萬人次，較前年增加24%，穩居全球最繁忙機場寶座，圖為去年聖誕假期前夕該機場大廳人潮。(路透)

國際機場協會(Airports Council International World)公布去年全球繁忙機場排行榜，亞特蘭大機場持續穩居全球最繁忙機場寶座，且前四名均由美國機場囊括，與2021年一樣。

哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)2022年旅客量達9370萬人次，較前年增加24%。但亞特蘭大機場也和多數大機場一樣，迄今仍未從新冠疫情衝擊中復原；2022年旅客人數較2019年少了15%。

亞特蘭大機場連續兩年榮登最繁忙機場寶座，且過去四年內三度摘冠，唯一例外是2020年退居第二，輸給中國廣州白雲國際機場(Guangzhou Baiyun International Airport)。

2022年全球航空旅客增至近70億人，較前一年增加54%，但仍較2019年衰退26%。

達拉斯/福和市國際機場(DFW International Airport)排名第二，2022年旅客7340萬人次，其次依序是丹佛國際機場(Denver International Airport)6930萬人次、芝加哥歐海爾國際機場(Chicago O'Hare International Airport)6830萬人次。

名單中排名最後的美國機場是洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)，排名第六，旅客6590萬人次。

排行榜上另外五個國際機場分別是杜拜、伊斯坦堡、倫敦、新德里和巴黎。

前十大排行榜僅丹佛機場旅客人數重返新冠疫情前水準；洛杉磯最差，2022年旅客較2019年少25%。

另一方面，美國航空業去年航班延誤或取消情況嚴重，2022年1至11月有6萬多件旅客投訴，幾乎是2019年的四倍；全美大航空公司去年約有18萬1000個航班取消，僅次於2001年911恐怖攻擊事件後、以及2020年疫情爆發之初。

洛杉磯國際機場 亞特蘭大 疫情

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