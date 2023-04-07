員警攔檢減少、不敢開罰單 道路死亡率3年增18% 原因竟是這個

2022年美國公路交通事故死亡率比2019年增加18%，專家認為原因在於執行交通安全攔檢的警力減少。(美聯社)

2022年美國公路每百萬哩旅程的致死事故率比2019年增加18%，部分原因被歸咎於警察 攔檢次數減少；州長公路安全協會(GHSA)執行長艾金斯(Jonathan Adkins)說， 「很不幸，這就是美國現象」。

其他西方國家的道路死亡率都不見上升，唯獨美國如此，艾金斯認為最大原因是2020年明尼蘇達州 明尼亞波利斯市白人警察跪殺非裔男子佛洛依德引發抗議浪潮後，執行交通安全的警力大幅縮減。

艾金斯說，「沒有員警執法，不敢開罰單。我們現在看到結果了」。

西雅圖 退休警員凱若‧康明斯(Carol Cummings)眼看著危險駕駛現象大增，同意艾金斯的看法。「我真想不起來上次是何時看到警察在路邊將駕駛人攔下，除了車禍現場以外」。

為了證明自己的看法「有事實根據」，她特地向西雅圖市府索取交通攔檢資料，結果發現去年警察開出的罰單，比2019年少了86%。

西雅圖警察局長狄亞茲(Adrian Diaz)說，開出罰單的數量，多數取決於值班員警人數多寡和報案電話數量。

他說，西雅圖市警員在2020年佛洛依德事件之後減少了好幾百人，他不得不大量裁減道路安全巡邏的次數，原來該在路上巡邏的員警，如今70%值勤時間用來處理更緊急的報案。

狄亞茲說，有些警察覺得，可用於執行交通法規的時間不夠。

全國都面臨同樣的狀況。不過，也有些交通安全執法是出於政策考量，例如2021年明尼蘇達州布魯克林中央市非裔男子萊特(Daunte Wright)被攔檢後遭警察近距離開槍打死後，警方承受巨大壓力，遂決定盡量不要因輕罪而攔檢駕駛人。

費城、明尼亞波利市和維吉尼亞州都有類似的政策，西雅圖也指示警察不要攔下牌照過期、後視鏡受障礙等「非大型違規」的車輛。