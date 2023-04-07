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員警攔檢減少、不敢開罰單 道路死亡率3年增18% 原因竟是這個

記者張聲肇／綜合報導
2022年美國公路交通事故死亡率比2019年增加18%，專家認為原因在於執行交通安全攔檢的警力減少。(美聯社)
2022年美國公路交通事故死亡率比2019年增加18%，專家認為原因在於執行交通安全攔檢的警力減少。(美聯社)

2022年美國公路每百萬哩旅程的致死事故率比2019年增加18%，部分原因被歸咎於警察攔檢次數減少；州長公路安全協會(GHSA)執行長艾金斯(Jonathan Adkins)說， 「很不幸，這就是美國現象」。

其他西方國家的道路死亡率都不見上升，唯獨美國如此，艾金斯認為最大原因是2020年明尼蘇達州明尼亞波利斯市白人警察跪殺非裔男子佛洛依德引發抗議浪潮後，執行交通安全的警力大幅縮減。

艾金斯說，「沒有員警執法，不敢開罰單。我們現在看到結果了」。

西雅圖退休警員凱若‧康明斯(Carol Cummings)眼看著危險駕駛現象大增，同意艾金斯的看法。「我真想不起來上次是何時看到警察在路邊將駕駛人攔下，除了車禍現場以外」。

為了證明自己的看法「有事實根據」，她特地向西雅圖市府索取交通攔檢資料，結果發現去年警察開出的罰單，比2019年少了86%。

西雅圖警察局長狄亞茲(Adrian Diaz)說，開出罰單的數量，多數取決於值班員警人數多寡和報案電話數量。

他說，西雅圖市警員在2020年佛洛依德事件之後減少了好幾百人，他不得不大量裁減道路安全巡邏的次數，原來該在路上巡邏的員警，如今70%值勤時間用來處理更緊急的報案。

狄亞茲說，有些警察覺得，可用於執行交通法規的時間不夠。

全國都面臨同樣的狀況。不過，也有些交通安全執法是出於政策考量，例如2021年明尼蘇達州布魯克林中央市非裔男子萊特(Daunte Wright)被攔檢後遭警察近距離開槍打死後，警方承受巨大壓力，遂決定盡量不要因輕罪而攔檢駕駛人。

費城、明尼亞波利市和維吉尼亞州都有類似的政策，西雅圖也指示警察不要攔下牌照過期、後視鏡受障礙等「非大型違規」的車輛。

警察 西雅圖 明尼蘇達州

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