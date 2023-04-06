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馬州檢察長調查：過去60年 巴爾的摩156神父涉性侵600童

記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭州總檢察長布朗5日公布調查報告，指出「天主教會一再掩蓋這種虐待行為的歷史。」(美聯社)
馬里蘭州總檢察長布朗5日公布調查報告，指出「天主教會一再掩蓋這種虐待行為的歷史。」(美聯社)

巴爾的摩總教區(Archdiocese of Baltimore)156名天主教神父被控在1940年代至2002年間性侵至少600名兒童，馬里蘭州總檢察長布朗(Anthony Brown)辦公室5日公布調查報告指出，總教區當時未將許多性侵指控向當局報告，也沒有進行充分調查，沒有將侵害者移除或限制他們接觸兒童。

厚達463頁的報告同時指出，侵害者和受害者的數量、侵害者的行為，以及侵害者有機會繼續對兒童施暴的頻率都令人震驚；報告也檢視了巴爾的摩總教區對這些指控的回應。

布朗指出，「一次又一次，總教區選擇保護該機構並避免醜聞，而不是保護他們照顧的兒童。」

布朗在記者會上說：「這項調查揭示了總教區的神父和其他人員普遍、有害且持續的性侵行為，是無可辯駁的歷史，也顯示天主教會一再掩蓋這種虐待行為的歷史。」

這項調查自2019年展開，去年11月才完成；主要關注波士頓環球報(Boston Globe)2002年針對波士頓總教區性侵和掩蓋事實的調查報導，引發全國各地相繼爆料之前，發生在巴爾的摩總教區內的相關指控。調查人員審查了10萬多頁可溯至1940年代的文件，採訪了數百名受害者和證人。

2002年全國大爆料之後，各主教首次對改革天主教達成一致立場，包括任何曾犯下性侵案件的教士終身禁止擔任神職。5日報告指出，新全國政策公布後，顯著改善了巴爾的摩總教區對於性侵行為報告的內部處理方式，但仍存在缺陷。

巴爾的摩大主教洛里(William Lori)3日聲明表示，儘管總教區過去30年在解決性侵指控取得長足進步，但該報告「涵蓋了大主教管區過去一段時期，當時我們對指控的回應嚴重不足。」

巴爾的摩總教區是全國最古老的羅馬天主教教區，橫跨馬里蘭州大部分地區。

馬里蘭州檢方調查報告指出，從1940年代至2002年間，巴爾的摩總教區內有600...
馬里蘭州檢方調查報告指出，從1940年代至2002年間，巴爾的摩總教區內有600多名兒童遭受156名神父性侵，但總教區卻試圖掩蓋相關事件。圖為馬州霍華郡的一所天主教堂。(美聯社)

性侵 波士頓 馬里蘭州

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