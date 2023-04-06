龍捲風橫掃密蘇里州 波靈傑郡民宅變碎片 至少5死

強大龍捲風5日拂曉前襲擊密蘇里州東南部波靈傑郡，造成至少五死和嚴重財物損失，多棟民宅遭連根拔起的大樹壓垮。(美聯社)

強大龍捲風 5日拂曉前席捲密蘇里州 東南部波靈傑郡(Bollinger County)，造成至少五死和嚴重財物損失，中西部和南部各地密切注意是否還會有類似風暴 挾冰雹而來。

密蘇里州公路巡警帕若特(Clark Parrott)說，這陣龍捲風清晨3時30分左右開始橫掃距離聖路易市南方50哩的鄉間，樹木被連根拔起，民宅吹成碎片，有棟房子一整面翻轉了過來；無人機錄下的影片顯示，救難人員拿著手電筒在災區逐戶搜尋受傷待救的人。

帕若特說，總共有29多個單位參與搜救行動，有時候必須得動用電鋸把攔住去路的樹木鋸開，才能抵達傷者或受困者所在；他說，「毀損範圍相當廣大、嚴重，看了令人心碎」。

波靈傑郡警長葛蘭姆(Casey A. Graham)在臉書上說，龍捲風嚴重摧毀了郡內艾倫谷(Glen Allen)和格拉西(Grassy)兩個小鎮，至少奪走五條性命。

艾倫谷61歲居民柯立爾(Charles Collier)說，看著法醫公務車頭燈亮著，從他眼前離開，「這真是令人傷心、悲傷的鏡頭，因為我明白裡面載著屍體。」

艾倫谷另一居民威爾斯(Josh Wells)說，家裡一半屋頂被風掀走，臥室牆壁被毀，丙烷儲存槽也遭破壞，漏氣約一小時。

肯塔基國家氣象局氣象專家吉卜斯(Justin Gibbs)說，這陣龍捲風襲擊約15分鐘，肆虐範圍15至20哩。氣象局已派出觀察研究小組前去蒐集資料，吉卜斯說，很明顯，這陣風「很強，很厲害」。

他說，「從預報警告的觀點看，這絕對是一場夢魘。任何時候來都很慘，凌晨3點半來特別慘。」

艾倫谷人口僅百餘人，居民主要以務農、砍材，或在建築工地打工為生，有幾座移動住宅，可能還有人失蹤。

暴風預測中心說，5日晚間從芝加哥、印第安納波里斯、底特律，一路到曼斐斯的4000萬人口仍有受災風險，尤其以密西根州南部到肯塔基州最危險。