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國稅局服務品質改善 報稅專線能撥通 等候時間可接受

記者顏伶如／綜合報導
今日美國報報導，國稅局專線在今年報稅季節服務品質已有改善。(美聯社)
今日美國報報導，國稅局專線在今年報稅季節服務品質已有改善。(美聯社)

過去幾個報稅季節，有問題想諮詢的納稅人撥打國稅局(IRS)服務專線，經常遇到無法撥通的狀況；2022年間，國稅局服務專線發生技術問題，來電接聽率僅13%。今日美國報(USA Today)5日報導，今年報稅季節，國稅局專線在服務品質已有改善，納稅人跟國稅局人員通話前的等候時間，在可接受範圍內。

「全國納稅人倡議組織」(National Taxpayer Advocate)在提交給國會的統計報告中說，2022年國稅局服務專線來電接聽率為13%，2021年來電接聽率則只有11%。

今日美國報報導，國稅局為今年報稅季節擴大招聘人手，簡化服務專線作業流程，讓服務專線來電接聽率較前兩年疫情期間明顯提升。不過，民眾打電話到國稅局詢問之前，不妨先到國稅局網站IRS.gov查看能否找到解答。

國稅局個人所得稅服務專線開放時間為周一至周五上午7時至晚間7時，以當地時間為準，但阿拉斯加州與夏威夷州民眾打電話時，要注意專線電話開放時間是根據太平洋時區。

個人所得稅服務專線電話：800-829-1040(當地時間上午7時至晚間7時)，企業稅服務專線電：800-829-4933(當地時間上午7時至晚間7時)，非營利機構報稅服務專線電話： 877-829-5500(當地時間上午8時至下午5時)，遺產稅與贈予稅詢問專線電話：866-699-4083(美東時間上午8時至下午3時30分)、特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)詢問專線電話：866-699-4096(美東時間上午8時至晚間6時)。

除了英語之外的其他語言服務專線電話：833-553-9895。

退稅查詢可撥打自動語音專線800-829-1954，或前往國稅局網站「我的退稅在哪裡？」(Where's my refund?)專區查詢。如果上述兩種方式都無法提供答案，還可以撥打有專人接聽的服務專線電話800-829-1040。

國稅局 報稅 退稅

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