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發射衛星生意失敗 布蘭森旗下維京軌道申請破產

記者張聲肇／綜合報導
英國富商布蘭森旗下的維京軌道控股公司因發射衛星的生意失敗，4日向法院申請破產。(路透)
英國富商布蘭森旗下的維京軌道控股公司因發射衛星的生意失敗，4日向法院申請破產。(路透)

英國富商布蘭森(Richard Branson)的維京軌道控股公司(Virgin Orbit Holdings)因發射衛星的生意失敗，4日向法院申請破產，距離該公司透過公開募股籌得30億元資金，營運不到兩年。

維京軌道今年1月發射失敗後，無法募得新資金，被迫停業；執行長哈特(Dan Hart)說，宣告破產是尋找新買主，替公司保住「最大價值」的最好辦法。

維京軌道的最大債權人是倫敦的阿奇特公司(Arqit Ltd)，債額近1000萬元。第二大債主是美國太空軍，債額680萬元。

維京軌道是2017年從太空旅遊公司「維京銀河」(Virgin Galactic)獨立出來的子公司，總部設在加州長堤，主要業務是利用改裝的波音747在機翼下攜帶火箭到高空發射，然後將衛星布放到地球軌道，

維京軌道向德拉瓦州法院聲請破產前幾天，宣布750名員工裁員85%；去年9月底，該公司資產約2.43億元，債務1.54億元。3日股市收盤後，公司市值僅剩6500萬元；4日股價再跌24%，每股僅值0.15元。

今年1月，該公司的發射主力火箭第六度升空，無法抵達軌道高度，搭載的商業和國防研究衛星悉數墜海。承包這次升空業務的英國康瓦爾太空港公司3月全員停止上班，以節省開銷。

維京軌道的經營模式是「隨時隨地發射小型火箭」，包括戰術軍事目的之業務，烏克蘭戰爭爆發後，似乎不無前途，但太空探索公司獵鷹9號火箭(SpaceX Falcon 9)的業務能力更強，搶走不少生意。

2022年太空新創公司募資比2021年大減50%，得款219億元。哈特說，資金雄厚的競爭對手對維京軌道造成「沉重的價格壓力」，在利率高漲的環境下，難以募得新資金。

布蘭森的維京集團擁有維京軌道75%股權，總共對它投下10億元，去年11月以後，又替它擔保了6000萬元貸款。維京軌道的第二大股東是阿布達比的主權基金穆巴達拉(Mubadala)，持股17.9%。

維京集團所屬的維京投資公司將挹注3160萬元給維京軌道，希望後者能夠順利找到買主。

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