17月減50磅 最強減肥藥面市

禮來藥廠開發的二型糖尿病藥物Mounjaro，在17個月測試期間，幫助體重230磅的病人減掉了50磅。圖為猶他州一家藥房的藥劑師展示這款藥物。(路透)

華爾街 日報3日報導，禮來藥廠(Eli Lilly)的第二型糖尿病藥物Mounjaro，成功在測試的17個月間，幫助體重230磅的病人減掉了50磅，是目前市面上唯一能安全帶來如此巨大效果的藥物；Mounjaro預計將在未來幾個月內獲得監管機構的批准，成為合法減肥藥物。

Mounjaro的減肥成效讓不少醫師與患者都興奮不已，並讓其製造商禮來藥廠市值超過3000億元，成為美國最有價值的獨立製藥公司。

Mounjaro是禮來在經過幾次價格高昂的藥物開發失敗，讓公司決定動手改革一些長期做法後的成果，包括會先等待多個委員會的權衡再進一步推動藥物開發，並克服擔憂新藥物會與既有暢銷產品搶市場的擔憂；若非做出改革，Mounjaro恐難如此快速面市。

在72周的測試時間內，Mounjaro幫助那些即使節食仍難以減重 的人，輕鬆減重22.5%。相較之下，丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)的減肥藥Ozempic和其姊妹藥Wegovy，雖然具有同的活性成分，但在研究中只能讓體重下降約17%。

禮來得開發時間表自改革以來，從平均11年縮短到6年，並讓禮來整體研發產出在過去10年中一直冠居業內。自2014年以來，禮來已研發出19種在美國或其他國家獲批准的新處方藥物，用於包括治療癌症、偏頭痛和Covid-19等疾病。

禮來同時還有一款實驗性阿茲海默症 (Alzheimer's Disease)藥物，也在等待批准。此藥物在一項關鍵實驗中，有效緩減了疾病的發展。分析師指出，若這款實驗性阿茲海默症藥物獲得批准，將能為禮來帶來高達120億元的年收入。

Mounjaro有望成為史上最暢銷的藥物，預計年銷售能超過250億元。Ozempic和Wegovy在2022年則是為諾和諾德帶來了近100億元的收入。