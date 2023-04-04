我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

線上通知 麥當勞啟動裁員

編譯潘勛／綜合3日電
速食業巨擘麥當勞3日暫時關閉美國辦公室，開始通知職位或工作被裁撤的員工。圖為匹茲堡市的一家麥當勞連鎖店。(美聯社)
速食業巨擘麥當勞3日暫時關閉美國辦公室，開始通知職位或工作被裁撤的員工。圖為匹茲堡市的一家麥當勞連鎖店。(美聯社)

速食連鎖店巨擘麥當勞(McDonald's)3日起開始裁員，不僅暫時關閉全國辦公室，要求員工遠距在家辦公，也已有員工接獲職位被裁撤的通知。

華爾街日報(WSJ)報導，總部設在芝加哥的麥當勞上周以內部電子郵件，通知國內員工及一些國際職員，要他們自3日到5日在家辦公，方便公司以虛擬方式，通知人事決定；公司另要求職工取消在總部與供應商及其他各界的面對面會議；但麥當勞拒絕透露準備裁員多少人。

部分麥當勞員工3日已接獲裁員通知，負責保險業務的副總裁就是其中之一；華爾街日報報導，這名副總裁在給員工的電郵中，宣布將離開已工作20年的麥當勞。

麥當勞1月便表示，準備4月做「困難」決定，變更企業各級員工的人數，配合公司更廣泛的經營計畫；執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)當時受訪表示，節省開支是這次人事評估的要點之一，但並未設定金額，也沒透露準備裁掉多少個工作。

麥當勞2月指出，公司在全球雇用人數超過15萬，有辦公室及直營店員工，其中七成職缺在海外。

公司在電郵中認定，自3日起的一個星期是個人旅遊熱門周，因此也讓公司決定遠端傳輸消息；這星期無法使用電腦的人，應提供個人聯絡方式給主管。公司指出，這段通知期要保證公司同仁的舒適愉快及隱私機密。

擔憂經濟走軟，各行各業都在裁員；科技產業去年開始的裁員，已影響到零售業及製造業；麥當勞1月向投資人表示，有些較低收入者用餐減少，或改點較便宜的套餐。

近些年麥當勞進行過幾次裁員；2018年公司裁減管理階層，當時公司指出，那次裁員是進行減支5億元的計畫；時任公司董事長的肯普欽斯基未透露裁了多少人；2019年，麥當勞指出全球雇用辦公人員、直營店員工20萬5000人，比2017年的23萬5000人少。

麥當勞 裁員 華爾街

上一則

11州通報沙門氏桿菌病例 CDC將調查致感染品牌麵粉

下一則

釀156死 5級伊恩全美第3慘風災

延伸閱讀

最有味道的鞋？英國麥當勞推「麥克雞塊靴」玩笑一場

最有味道的鞋？英國麥當勞推「麥克雞塊靴」玩笑一場
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
迪士尼影音平台 Hulu北京大裁員

迪士尼影音平台 Hulu北京大裁員
「魷魚遊戲」男星控荷蘭麥當勞拒服務他 因他是美國人

「魷魚遊戲」男星控荷蘭麥當勞拒服務他 因他是美國人

熱門新聞

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束。(美聯社)

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

2023-03-31 09:26
休士頓警方要求占住江琳達房屋的非裔家庭搬離。(ABC13號電視頻道截屏)

換鎖入侵、偽造租約…德州非裔一家占亞裔屋 遭警驅離

2023-03-30 16:35
全球速食龍頭麥當勞近日將宣布人事改組消息。(路透社)

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

2023-04-03 11:59
陸軍第101空降師的兩架HH-60黑鷹直升機在訓練時相撞墜毀，機上九人全罹難。(美聯社)

美軍2架黑鷹直升機訓練時疑相撞墜毀 9成員全罹難

2023-03-30 10:07
影音平台抖音(TikTok)國際版執行長周受資現身國會作證。(美聯社)

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

2023-04-02 13:55
美國前國務卿希拉蕊，也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。 （路透）

不只小籠包 「台灣珍奶正在征服美國」 全美到處可見

2023-03-31 07:27

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播