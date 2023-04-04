線上通知 麥當勞啟動裁員

速食業巨擘麥當勞3日暫時關閉美國辦公室，開始通知職位或工作被裁撤的員工。圖為匹茲堡市的一家麥當勞連鎖店。(美聯社)

速食連鎖店巨擘麥當勞 (McDonald's)3日起開始裁員 ，不僅暫時關閉全國辦公室，要求員工遠距在家辦公，也已有員工接獲職位被裁撤的通知。

華爾街 日報(WSJ)報導，總部設在芝加哥的麥當勞上周以內部電子郵件，通知國內員工及一些國際職員，要他們自3日到5日在家辦公，方便公司以虛擬方式，通知人事決定；公司另要求職工取消在總部與供應商及其他各界的面對面會議；但麥當勞拒絕透露準備裁員多少人。

部分麥當勞員工3日已接獲裁員通知，負責保險業務的副總裁就是其中之一；華爾街日報報導，這名副總裁在給員工的電郵中，宣布將離開已工作20年的麥當勞。

麥當勞1月便表示，準備4月做「困難」決定，變更企業各級員工的人數，配合公司更廣泛的經營計畫；執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)當時受訪表示，節省開支是這次人事評估的要點之一，但並未設定金額，也沒透露準備裁掉多少個工作。

麥當勞2月指出，公司在全球雇用人數超過15萬，有辦公室及直營店員工，其中七成職缺在海外。

公司在電郵中認定，自3日起的一個星期是個人旅遊熱門周，因此也讓公司決定遠端傳輸消息；這星期無法使用電腦的人，應提供個人聯絡方式給主管。公司指出，這段通知期要保證公司同仁的舒適愉快及隱私機密。

擔憂經濟走軟，各行各業都在裁員；科技產業去年開始的裁員，已影響到零售業及製造業；麥當勞1月向投資人表示，有些較低收入者用餐減少，或改點較便宜的套餐。

近些年麥當勞進行過幾次裁員；2018年公司裁減管理階層，當時公司指出，那次裁員是進行減支5億元的計畫；時任公司董事長的肯普欽斯基未透露裁了多少人；2019年，麥當勞指出全球雇用辦公人員、直營店員工20萬5000人，比2017年的23萬5000人少。