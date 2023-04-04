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釀156死 5級伊恩全美第3慘風災

記者張肇聲／綜合報導
國家海洋與大氣管理局指出，伊恩颶風去年9月28日登陸佛州前威力曾達五級，稍後雖轉弱，但造成1120億元財物損失，150多人死亡，成為佛州史上最慘的風災。(美聯社)
國家海洋與大氣管理局指出，伊恩颶風去年9月28日登陸佛州前威力曾達五級，稍後雖轉弱，但造成1120億元財物損失，150多人死亡，成為佛州史上最慘的風災。(美聯社)

國家海洋與大氣管理局(NOAA)3日指出，伊恩颶風(Hurricane Ian)去年9月28日登陸佛州前威力曾達五級，稍後轉弱為四級在佛州西南邊登陸，造成1120億元財物損失，釀成150多人死亡，成為佛州史上最慘、美國史上第三嚴重的風災。

伊恩颶風10月1日消退前，還肆虐了喬治亞、維吉尼亞、南北卡羅來納等州和古巴

NOAA在最新報告中把伊恩的等級提高到五級，指出9月28日它穿過乾龜島(Dry Tortugas)國家公園時，風速一度達每小時161哩，襲擊佛州時雖已降為四級，仍與安德魯(Andrew)、卡翠納(Katrina)、威瑪(Wilma)、麥可(Michael)等颶風並列為死傷極慘重的風災。

伊恩颶風不但風勢嚇人，也在佛州整個墨西哥灣沿岸造成數個瞬間巨浪，例如在麥爾斯堡海灘(Fort Myers Beach)掀起10至15呎高巨浪，附近的珊尼貝爾(Sanibel)浪高也達13呎。

報告說，伊恩登陸地點恰好是最容易受害的地區，「整個佛州西南部，災難性的滔天巨浪和暴風完全摧毀了一片巨大土地上的一切。」瞬間暴風驟雨和巨浪淹死41人，另外在佛州中部和東部造成的洪水，也奪走12條人命，在佛州直接造成66人死亡，另有18人死於間接因素；全州死亡人數為84，受害人從6歲到101歲都有，平均年齡為72。全國共156人死於這場風災，包括間接導致的死亡，如心臟病突發、電線掉落電擊、車禍、來不及送醫等。

9月28日到10月1日伊恩肆虐期間，共440萬戶停電，佛州占了300萬戶，全國財損1120億元，佛州占1090億元。

佛州 颶風 古巴

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