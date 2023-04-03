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放緩招聘 應屆畢業生恐陷求職困境

編譯徐薏茹／綜合2日電
由於就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，今年畢業生可能面臨求職困境。圖為印第安納大學校園。(美聯社)
由於就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，今年畢業生可能面臨求職困境。圖為印第安納大學校園。(美聯社)

當前就業市場對於大學應屆畢業生的需求不如以往，許多雇主今年放慢招募新人才的步調，與過去兩年的情況大相逕庭，今年的應屆畢業生可能面臨求職困境。

前兩年許多企業大力招聘2021、2022年應屆畢業生，然而近幾個月包括Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、麥肯錫公司(McKinsey & Co.)等企業卻相繼大動作裁員

如電商巨擘亞馬遜(Amazon)正在削減支出、縮減人力，並將今年部分應屆畢業生的工作日延後，最多達六個月；線上家居商店Wayfair裁員10%人力，並且限制招聘全職或實習職缺；但兩家公司均表示仍致力於職場新鮮人的招募工作。

徵才軟體公司iCIMS一份3月的調查顯示，1000名大四生中，97%的人在面對充滿不確定性的就業市場時已經考慮其他替代選項，例如繼續讀研究所、進入零工經濟產業，或從事與主修科系非相關的工作。

俄亥俄州立大學工程職業服務辦公室副主任瑞秋·卡什納(Rachel Kaschner)透露，儘管畢業季在即，但接受她諮詢的學生沒有因此感到驚慌，反而願意更積極求職，並考慮應徵更多公司。

即將從紐約大學畢業的丹尼爾·金(Daniel Kim)表示，他與同學一直在談論經濟衰退會如何影響他們這一屆社會新鮮人。儘管美國未必會陷入經濟衰退，但已經有許多公司為此做好準備。

若真的進入經濟衰退，可能會對畢業生的職涯與收入產生長久的影響。員工若在失業率高時進入就業市場，往往無法找到理想的工作，只能做出艱難的選擇以維持生活，可能因此接受低薪或較小的公司。

今年2月，20歲到24歲大學畢業生的失業率為4.6%，是2021年12月的兩倍(2.3%)，相較之下，2021年當時大學畢業生的失業率達到五年新低；這兩年畢業生的失業率飆升表示應屆畢業生將面臨更激烈的競爭，包括近幾年離開校園也在求職的畢業生。

人力資源公司Beacon Hill Associates總經理凱恩(Charlie Cain)點出，今年畢業的人可能遇到就業市場的低谷。

就業 裁員 俄亥俄州

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