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缺工嚴重 調查：勞力老化是主因

編譯盧炯燊／綜合２日電
最新研究顯示，嬰兒潮世代陸續退休，也使得職場人力短缺問題日漸嚴重。圖為伊利諾州一家餐廳張貼徵人海報。(美聯社)
最新研究顯示，嬰兒潮世代陸續退休，也使得職場人力短缺問題日漸嚴重。圖為伊利諾州一家餐廳張貼徵人海報。(美聯社)

各行各業在新冠疫情之後恢復正常，唯有勞工嚴重短缺。為何勞動力大軍會如此缺人？ 紐約聯準銀行(Federal Reserve Bank of New York)的研究發現，主要原因很簡單：勞工都在老化。

儘管疫情期間退休人數的增加開始受到關注，但調查指出，更多嬰兒潮世代在疫情期間到了退休年齡，隨著各業復常，人力嚴重短缺的問題終於浮現出來。

紐約聯準銀行四名研究人員日前發表研究結果，指出在2020至2022年間，嬰兒潮世代老齡化導致退休人數顯著增加，勞動力參與率下降。

所謂勞動力參與率，即正在工作或正在尋找工作的人口比率。一般而言，在經濟衰退之後開始復甦時，勞動力參與率會上升至 62.5%。 然而，目前的參與率較2020年2月，即疫情剛開始時的水平仍下降了 0.8 個百分點，相當於減少了約 210萬工人。

該分析也研究不同年齡組別退休工人的比率，發現與疫情前相比，退休的比率沒有顯著增加。

以60至69歲的組別為例，2018年及2019年退休的比率平均為39.7%，2022 年下半年為 40%。在70至79歲的組別中，約有 77.5% 的人在大流行前退休，而去年年底為 78.8%。 而79歲以上者，退休的比率更從 88.5% 上升到90.5%。

研究指出，隨著愈來愈多嬰兒潮一代陸續退休，人口老齡化對未來的參與率，只會繼續產生強大的下行壓力。

另外殘疾率上升，包括受新冠病毒影響的人，也是另一個可能解釋勞動力參與率下降的因素。

疫情期間有數百萬人失業，隨著經濟重新開放，各行各業，尤其是服務行業一直在努力招聘員工。一些雇主莫說不願意解雇工人，甚至要設法挽留人員，結果推動了工資增長。聯準局官員已將勞動力供求失衡，列為推動通膨飆升的原因之一。

研究表明，勞工短缺問題可能會繼續存在下去。

退休 疫情 勞工

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