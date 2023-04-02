賓州工廠爆炸起火 她掉落液態巧克力鍋保住一命

賓州一家巧克力廠發生瓦斯爆炸，引起廠房倒塌，員工派翠西亞‧柏吉斯掉進裝巧克力的大桶內，幸運保住性命。(美聯社)

賓州 R.M. 帕默(RM Palmer Company)巧克力工廠3月24日爆炸起火，造成七名員工死亡，50歲的員工派翠西亞‧柏吉斯(Patricia Borges)當時手臂沾上火焰，然後所在的樓層地板塌落，幸好掉進液態巧克力大鍋，最後倖免於難，只受輕傷。

美聯社報導，掉進巧克力大鍋後，柏吉斯臂上火焰也熄滅了，但鎖骨及雙腳踝踝骨骨折，接下來等了九個小時，期間大喊求救，直到消防員撲滅火勢，救出她為止。

柏吉斯在巧克力工廠裡擔任機器操作員，獲救後送醫治療，她表示身上著火時，以為自己死定了。

工廠爆炸起火除導致七名員工死亡，另有十人受傷，當局仍在調查事故原因，但初步認為是天然氣 爆炸所致。

柏吉斯表示，爆炸前大約30分鐘，自己與其他同事都抱怨聞到天然氣臭味；帕廠工廠沒立即疏散員工，令她氣憤；她表示同事死傷本可避免。

柏吉斯回述自己驚險經歷，當時工廠快要換班，因此她沒如常操作糖果包裝機，而是幫忙清潔打掃；下午4時30分，她聞到很濃的天然氣味道，讓她噁心；她跟同事去找領班，問說該怎麼辦，要不要立刻疏散。

柏吉斯說，但領班表示還要交由更高層來決定，因此她回到工作崗位。

快到下午5時，高兩層的磚造廠房就爆炸了。當時柏吉斯在梯子上，因爆炸摔到樓板，聽到尖叫聲，到處都是火，火舌很快捲到她，她不禁問上帝為何要她這樣慘死，再向上帝求救，自己不想死在火災。

接下來她開始跑，此時樓板塌了，她意識到自己往下掉，落進工廠地下室很長的巧克力桶裡；桶高4呎10吋，柏吉斯腳觸到桶底，液態的巧克力與胸部齊高，此外還有其他際遇。最後在子夜時，搜救隊聽到她求救的尖叫，救她出險。