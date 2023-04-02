佛州2歲男童失蹤 鱷魚口中尋獲遺體 父被控謀殺妻兒

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州 聖彼得堡(St. Petersburg)一名女子日前在家中身中多刀死亡，但她的2歲兒子卻下落不明，警方經連日大規模搜索後，在住所附近一個湖泊裡，發現一條鱷魚正叨著這個男孩的屍體。男孩的父親現已被控告兩項一級謀殺罪。

聖彼得堡警察 局長霍洛威(Anthony Holloway)3月31日在記者會上表示，警方早前在一個公寓單位內，發現20歲女子帕遜‧傑佛瑞(Pashun Jeffery)身中多刀死亡，但與她同住的2歲兒子泰倫．莫斯利(Taylen Mosley)卻不知所終。

為恐泰倫的安全，搜索人員大舉搜索，甚至出動無人機從高空搜尋，也派潛水員到各處水域尋找，最終在離家幾哩的戴爾霍梅斯公園(Del Homes Park)的湖內，發現一條短吻鱷魚在水中叼著某些東西，最終確定是泰倫的屍體。

警員向鱷魚開槍，鱷魚張口放開叼著的屍體，而泰倫屍體完整無缺未遭噬咬，這條鱷魚事後被安樂死。

霍洛威說，很遺憾事情以這種方式結束，但目前仍未確定泰倫死因，也不清楚他掉進湖裡之前是否已經死亡。

泰倫的21歲父親莫斯利(Thomas Mosley)現已被控兩項一級謀殺罪，包括殺死泰倫及傑佛瑞。

莫斯利由於手部及手臂有傷口而住院，警方調查後相信他是兇嫌，於是將他正式拘留，但他一直拒絕與調查人員說話，也沒有代表律師。

案發於3月29日晚上8時半左右，鄰居曾聽到傑佛瑞的住處傳出巨響，但未有理會。第二天傑佛瑞的母親聯絡不到女兒而報告公寓管理經理，到屋內查看時發現傑佛瑞身中多刀死亡。警方形容屋內是「一個非常暴力的犯罪現場」。鄰居指傑佛瑞與兒子住在上址只有一個多月。

莫斯利是在當晚9時去了母親的家，但由於手部及手臂有刀傷，於是自行到醫院求醫，並一直留在醫院。